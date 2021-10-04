三層衛生紙要買哪個品牌好？網友大讚這款「CP值爆棚」
說到衛生紙，你習慣使用兩層還是三層的呢？近年為了因應消費者對於衛生紙的需求，期望能「不易破」、「用量更省」，許多品牌紛紛推出「三層」衛生紙，提供民眾有更多元的選擇。而近來就有網友在「momo網購好物交流」表示，「有沒有人跟我一樣特愛三層衛生紙？」並解釋因為用起來比較安心不容易破，也不會抽太多，而他最近在兩個品牌的三層衛生紙中做抉擇，引起網友熱烈討論。
生活中心/綜合報導
2021-10-04 14:30:00
許多人使用兩層衛生紙怕破，就會不自覺多抽幾張，反而造成浪費，一旦改用了三層衛生紙就回不去了。原PO表示自己目前正在觀望兩個品牌的三層衛生紙，一款是「倍潔雅好韌真3層抽取式衛生紙」，一款是「五月花頂級蓬厚柔三層抽取衛生紙」，並進一步分析兩款的優勢，「五月花號稱毛巾般柔軟觸感還有添加玫瑰果油」，平均一抽0.15元；「倍潔雅網友分享實測心得感覺韌度很棒，不易破也不太起屑，而且包裝設計蠻滿有質感的」，平均一抽更只要0.11元。因為各有吸引人的地方，所以尋求網友們的意見，想要一次囤貨。
沒想到貼文一出，底下回覆竟然呈現一面倒，「以前喜歡五月花，但用量來說真的不太省」、「光看五月花價格我就會直接想買倍潔雅了」、「家裡有小孩的我覺得用倍潔雅比較不會心疼」、「五月花有點太厚，看其他實際分享照好像倍潔雅厚度比較適中」、「五月花比較柔軟但比較容易破，倍潔雅就是CP值很高」、「好市多容易掉屑，後來都用倍潔雅了」。
此外，更有網友實際使用倍潔雅後大讚「過敏人用過倍潔雅真的回不去」、「倍潔雅這款擦屁股很讚，太薄會破超尷尬」、「而且倍潔雅不太飛棉絮我有發現」、「倍潔雅真的很強韌不太破，好用！」、「倍潔雅這款其實觸感也滿舒服，擦臉很OK」。
倍潔雅好韌真3層抽取式衛生紙較市售兩層衛生紙韌度提升66%，柔厚且親膚、不含螢光劑的特點，成為消費者選購三層衛生紙的第一選擇，目前在momo購物網100抽X96包更只要1059元，不僅是用量超省，連荷包也省超大！