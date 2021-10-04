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國民黨團免費發國旗　綠批「愛國護台」淪口號

▲高雄市議會國民黨團發起「愛國家、護國旗」活動，將由國民黨籍議員服務處免費發送國旗。（圖／高雄市國民黨團提供）
▲高雄市議會國民黨團發起「愛國家、護國旗」活動，將由國民黨籍議員服務處免費發送國旗。（圖／高雄市國民黨團提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-04 12:52:31

高雄市議會國民黨團發起「愛國家、護國旗」活動，將由國民黨籍議員服務處免費發送國旗，國民黨團總召童燕珍也呼籲民進黨團應善盡職責，確實監督市府的國慶規劃，民進黨團則表示，市長陳其邁日前也已表明會依慣例佈置國旗，請國民黨不要只在國慶日時擁護國旗，面對中國卻不敢說出「中華民國」。

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高雄市議會國民黨團總召童燕珍認為，民進黨選擇假裝看不到，將愛國視為自己的專利，甚至對高雄市政府的國慶規劃，完全採取「放牛吃草」不敢監督的方式，國民黨團表示非常不認同，根本是把愛國拿來騙選票；高雄市議員邱于軒認為國慶掛國旗原本應是非常基本的事情，但民進黨卻連外交部的國慶影片都能讓玉山不見，質疑民進黨到底是『嘴巴愛國還是心裡愛國』？

市議員陳麗娜指出，陳其邁市長對於國家認同感的問題，應該要再度表態，否則高雄可能成為第一個辦國慶煙火卻沒有旗海飄揚的城市，更呼籲陳其邁若國家認同感沒問題，應該在一心到十全、包括橫向的中山、成功、民權路口掛上國旗；議長曾麗燕則說，歡迎所有市民朋友到國民黨團的服務處索取國旗，讓家家戶戶都有國旗飄揚，讓歡慶國慶的氣氛像以前一樣，呼籲民進黨團以及無黨聯盟黨團，能夠一起加入這個愛國家護國旗的活動。

▲高雄市議會國民黨團發起「愛國家、護國旗」活動，將由國民黨籍議員服務處免費發送國旗。（圖／高雄市國民黨團提供）
▲高雄市議會國民黨團發起「愛國家、護國旗」活動，將由國民黨籍議員服務處免費發送國旗。（圖／高雄市國民黨團提供）
民進黨團總召鄭光峰則強調，民進黨一直以來就是愛國、愛台，愛國不需要等到國慶才去強調，呼籲國民黨團多用心思為加速城市進步而努力。針對國慶焰火的防疫措施與活動規劃，民進黨團與黨籍議員均理性監督，並非只有惡意杯葛、謾罵才算監督；至於國民黨團要求在重要道路擺放國旗一事，陳其邁市長日前在議會答詢時已明確表示會依照慣例，在機關學校、重要路口佈置國旗，請國民黨團不必再操作國旗假議題。

民進黨團幹事長黃文益則表示，國民黨平時在對中國的立場上從來不見如此擁護中華民國國旗，只有到了節日時才敲鑼打鼓刷一下儀式感和存在感，真的愛護國旗、擁護中華民國不是靠儀式感說了算，從平時的表現才可以看出真心，希望國民黨朱立倫主席與所有國民黨政治人物，都可以勇敢地向對岸說出「中華民國」。

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