國民黨團免費發國旗　綠批「愛國護台」淪口號

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市議員陳麗娜指出，陳其邁市長對於國家認同感的問題，應該要再度表態，否則高雄可能成為第一個辦國慶煙火卻沒有旗海飄揚的城市，更呼籲陳其邁若國家認同感沒問題，應該在一心到十全、包括橫向的中山、成功、民權路口掛上國旗；議長曾麗燕則說，歡迎所有市民朋友到國民黨團的服務處索取國旗，讓家家戶戶都有國旗飄揚，讓歡慶國慶的氣氛像以前一樣，呼籲民進黨團以及無黨聯盟黨團，能夠一起加入這個愛國家護國旗的活動。
民進黨團總召鄭光峰則強調，民進黨一直以來就是愛國、愛台，愛國不需要等到國慶才去強調，呼籲國民黨團多用心思為加速城市進步而努力。針對國慶焰火的防疫措施與活動規劃，民進黨團與黨籍議員均理性監督，並非只有惡意杯葛、謾罵才算監督；至於國民黨團要求在重要道路擺放國旗一事，陳其邁市長日前在議會答詢時已明確表示會依照慣例，在機關學校、重要路口佈置國旗，請國民黨團不必再操作國旗假議題。
民進黨團幹事長黃文益則表示，國民黨平時在對中國的立場上從來不見如此擁護中華民國國旗，只有到了節日時才敲鑼打鼓刷一下儀式感和存在感，真的愛護國旗、擁護中華民國不是靠儀式感說了算，從平時的表現才可以看出真心，希望國民黨朱立倫主席與所有國民黨政治人物，都可以勇敢地向對岸說出「中華民國」。