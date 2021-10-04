高雄冠名台電女排　「高雄台電女子排球隊」正式誕生

高雄市政府與台灣電力公司，今（4）日於高雄市運動發展局辦理冠名合作記者會，正式宣布「高雄台電女子排球隊」正式誕生，希望透過冠名合作，共同攜手帶動排球運動的發展，未來將以「高雄台電女子排球隊」隊名參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」，挑戰例行賽10連霸，讓台灣排球躍上國際舞台發光發熱。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-04 13:21:08
台電公司自民國35年開始，陸續成立棒球隊、男排隊、女羽隊、女排隊、足球隊及女籃隊等6支球隊，迄今共培育了485名國手，素有國手搖籃之稱。其中台電女排成立近50年，於企業甲級排球聯賽中，完成了年度季賽總冠軍九連霸及挑戰賽五連霸的連勝紀錄。未來也將持續「球不落地，永不放棄」的精神，與高雄市府攜手，孕育更多國內女排好手，躍身國際。
高雄市長陳其邁表示，台電女排在高雄成軍40多年來表現優異，迄今奪下17座冠軍，更多次代表高雄市參加全國運動會屢創佳績，今天台電女子排球隊將家鄉的名字冠上，是水到渠成理所當然，相信高雄市政府跟台電公司是強強合作，未來一定能把冠軍獎盃繼續留在高雄。
台灣電力公司楊偉甫董事長也表示，台電女排自2009年參與企業甲級聯賽以來，已獲得例行賽及挑戰賽19次冠軍，感謝高雄市推動體育發展，於今年推出運動科學輔助訓練計畫照顧台電女排，希望藉由雙方合作，提升選手成績，一同將高雄塑造為國際運動城市，冠名之後所有球員也會繼續努力為高雄市爭取最大榮譽。