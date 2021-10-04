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過敏性鼻炎合併鼻閥塌陷　功能性鼻整形手術內外兼具

過敏性鼻炎合併鼻閥塌陷　功能性鼻整形手術內外兼具
過敏性鼻炎合併鼻閥塌陷　功能性鼻整形手術內外兼具

健康醫療網

2021-10-04 13:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位42歲上班族女性，長期鼻塞，鼻噴劑隨身攜帶，是慢性過敏性鼻炎的病症，另外也有鼻閥塌陷的問題。澄清醫院耳鼻喉科主治醫師郭哲宏表示，這位女性接受功能性鼻整形手術，用自己珍貴的鼻中隔軟骨和耳軟骨重建，不但鼻中隔截彎取直，也撐開鼻閥及墊高鼻樑，鼻子的內在和外在皆變得健康又美麗。

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鼻腔結構性問題　影響鼻腔通氣功能

郭哲宏醫師表示，該患者的症狀主要起因於鼻腔結構性問題和過敏性鼻炎。鼻中隔彎曲不解決，鼻塞、呼吸等問題是難於根除，噴鼻劑的治療效果有限，何況該患者又有鼻閥塌陷的問題，只要吸氣，她的鼻翼就會往內凹陷，顯示她的鼻閥支稱力不足，影響鼻腔的通氣功能。

使用自身軟骨　進行鼻手術

郭哲宏醫師解釋說，這次進行的功能性鼻整形，要使用到鼻中隔軟骨和耳軟骨，會有剩餘的軟骨材，可以一併用於鼻樑的墊高，軟骨是自身的，十分珍貴又安全。該患者鼻中隔截彎取直是要移除彎曲的中隔軟骨，因移除的軟骨尚不足做重建，需再取耳軟骨使用，在適當分配下完成鼻內功能性手術後，將餘下的軟骨做好墊高鼻樑之用。

功能性鼻整形手術　矯正鼻腔構造問題

郭哲宏醫師說，鼻塞是常見困擾民眾的上呼吸道症狀之一，其中原因除了由於過敏性鼻炎盛行造成的下鼻甲肥厚阻塞外，鼻中隔軟骨彎曲也是常見主因。但手術方式分成許多部份，傳統鼻中隔彎曲矯正手術僅能矯正部分的鼻中隔彎曲，對於鼻中隔尾端軟骨彎曲、鼻閥塌陷、歪鼻，傳統手術並無法進行矯正，此時只能靠功能性鼻整形手術才能完整地矯正此類鼻腔構造的問題。



資料來源：健康醫療網 過敏性鼻炎合併鼻閥塌陷　功能性鼻整形手術內外兼具

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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