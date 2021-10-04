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郭哲宏醫師表示，該患者的症狀主要起因於鼻腔結構性問題和過敏性鼻炎。鼻中隔彎曲不解決，鼻塞、呼吸等問題是難於根除，噴鼻劑的治療效果有限，何況該患者又有鼻閥塌陷的問題，只要吸氣，她的鼻翼就會往內凹陷，顯示她的鼻閥支稱力不足，影響鼻腔的通氣功能。
使用自身軟骨 進行鼻手術
郭哲宏醫師解釋說，這次進行的功能性鼻整形，要使用到鼻中隔軟骨和耳軟骨，會有剩餘的軟骨材，可以一併用於鼻樑的墊高，軟骨是自身的，十分珍貴又安全。該患者鼻中隔截彎取直是要移除彎曲的中隔軟骨，因移除的軟骨尚不足做重建，需再取耳軟骨使用，在適當分配下完成鼻內功能性手術後，將餘下的軟骨做好墊高鼻樑之用。
功能性鼻整形手術 矯正鼻腔構造問題
郭哲宏醫師說，鼻塞是常見困擾民眾的上呼吸道症狀之一，其中原因除了由於過敏性鼻炎盛行造成的下鼻甲肥厚阻塞外，鼻中隔軟骨彎曲也是常見主因。但手術方式分成許多部份，傳統鼻中隔彎曲矯正手術僅能矯正部分的鼻中隔彎曲，對於鼻中隔尾端軟骨彎曲、鼻閥塌陷、歪鼻，傳統手術並無法進行矯正，此時只能靠功能性鼻整形手術才能完整地矯正此類鼻腔構造的問題。
資料來源：健康醫療網 過敏性鼻炎合併鼻閥塌陷 功能性鼻整形手術內外兼具
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