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中油招考與藻礁公投同天　林奕華酸：想考試先表達忠誠

▲國民黨立委林奕華喊話經濟部發文要求中油公司更改考試時間，避免影響人民公投權。（資料照／記者葉政勳攝 , 2020.03.06）
▲國民黨立委林奕華喊話經濟部發文要求中油公司更改考試時間，避免影響人民公投權。（資料照／記者葉政勳攝 , 2020.03.06）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-04 13:55:14｜2021-10-04 14:23:14

中油公布110年僱用人員甄試簡章，與中選會公布1218公投日同一天，被質疑企圖阻擋考生投公投。國民黨立委林奕華今（4）日指出，中選會早就公布12月18日是四大公投投票日，中油公司卻將僱用人員考試安排在同一天，中油是經濟部所屬事業機構，身為國營事業，帶頭沒收人民參與公投權利。

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「想考中油？就要先表達忠誠」，林奕華表示，避免跟中油有關的藻礁公投過關，也不准以公投方式表達意願，人民行使公投權，是憲法賦予人民基本權利，中油訂和公投同一天考試，顯然是違法且違憲限制人民公民投票權行為。林奕華直批，民進黨各種造成民主倒退、毀憲亂政，不擇手段貶低憲法保障人民權利的奧步。

林奕華表示，2020總統大選民進黨執政，當選舉對民進黨有利時，中選會和教育部就用執政優勢發文要求各大學更改期末考時間，講得冠冕堂皇不能影響人民的投票權；此次公投對民進黨不利，就用各種方式來剝奪人民權利。本次中油考試與公投日期撞期，中選會和經濟部亦應比照辦理，發文要求中油公司更改考試時間，避免影響人民公投權。

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