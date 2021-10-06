不只陸缺電！印度煤庫存降至危險低位　恐大停電

MoneyDJ新聞 2021-10-04 13:29:28 記者 陳苓 報導
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不只中國缺電荒，印度當局警告，當地發電廠的煤炭庫存來到「危險」的低水位，逾半業者庫存不到3天，可能會爆發停電危機。
金融時報3日報導，印度電力當局數據顯示，10月1日為止，該國135家火力發電廠的平均煤炭庫存只有4天，遠遜於8月初的13天。不只如此，當局每日監測的發電廠中，逾半電廠的庫存低於3天。
國際煤炭價格狂飆，印度煤炭主要供給國之一的印尼，煤炭價格從3月份的每噸60美元、9月飆至每噸200美元，促使印度發電廠減少進口煤炭。而較為廉價的印度本土煤炭，近80%由缺乏效率的國營企業Coal India提供，供給未能跟上需求。上週末電力當局表示，9月份印度煤炭產區的豪雨重創生產和出貨，發電廠未能又在雨季前建立庫存，下令電力公司盡快回補庫存。
印度電力66%來自煤炭發電廠，煤炭短缺提高了瀕臨大規模停電的可能性、消費電價恐會飆升、發電廠的利潤也恐受創。當局估計，未來該國供電需求將維持在當前水位。8、9月份印度電力消費激增至1,242億單位，高於去年同期的1,060億單位。
陸限電 部份工廠做1休6！業者哀喊：活不下去
中國中小企業噩運連連，原物料價格高漲和疫情封城，已經讓業者滿身瘡疤。如今據報中國31省轄區中，至少有20個實施限電措施，工廠哀號這回撐不下去，並擔心上游供應商產能受創，會點燃原物料的新一波漲勢，「恐慌爆買」成了普遍現象。
南華早報9月29日報導，廣東東莞外銷家電商Guo Li直呼：「我們這些中小企業今年吃了太多苦---飛漲的原物料成本和運費、物流中斷、付款變慢。這回的限電會活不下去，要怎麼趕上交期？」他說，有些工廠甚至一週必須停工六天、只有一天能夠開工，聽起來很荒謬，但這是真的。
東莞鞋廠的Wang Jie也說，他們只能在午夜到上午8點之間生產，員工邊做邊打瞌睡，效率遠不及白天，產量至少降低1/3。他說，東莞許多出口訂單將受影響，可能得延後出貨，也必須拒絕從越南來的轉單。然而，他強調限電不會衝擊耶誕節出貨，業者對此早有準備，如果現在還在生產，肯定趕不上在假期前運抵西方市場。
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資料來源-MoneyDJ理財網