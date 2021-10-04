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遠距醫療助攻　北市聯醫住院台大醫師共同照顧

▲台大醫院與台北市立聯合醫院中興院區4日舉辦「跨院遠距通訊診療」線上記者會，雙方將強化合作，中興院區醫師可透過即時超音波與台大醫院醫師共同會診。（台大醫院提供）中央社記者江慧珺傳真 110年10月4日
▲台大醫院與台北市立聯合醫院中興院區4日舉辦「跨院遠距通訊診療」線上記者會，雙方將強化合作，中興院區醫師可透過即時超音波與台大醫院醫師共同會診。（台大醫院提供）中央社記者江慧珺傳真 110年10月4日

中央社

2021-10-04 16:32:48

（中央社記者江慧珺台北4日電）一名婦人因小腿蜂窩性組織炎到台大醫院急診，卻要等4天才有病床，她配合轉診到北市聯合醫院，病房寬敞舒服，還有台大醫院醫師共同會診，得到妥善照顧，讓她直呼感謝。

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台大醫院與台北市立聯合醫院中興院區今天舉辦「跨院遠距通訊診療」線上記者會，雙方將強化合作，擅長整合醫學與床邊即時超音波的台大醫院醫師許甯傑借調至北市聯醫中興院區擔任整合醫學科主任，打造醫學中心與區域醫院的合作模式。

跨院遠距通訊診療的服務模式，台大醫院和北市聯醫中興院區已行之有年，以整合醫學科為例，台大醫院自2017年起至今有約650人次轉銜到社區醫院，以中興院區為大宗；急診方面，經初步評估穩定後轉院也有2748人次，逾4成轉到中興院區。

台大醫院整合醫學科主任王宗道表示，整合醫學科是由台北市長柯文哲於2009年在院內服務時成立，2017年正式隸屬於內科部，有主治醫師24小時值班，跟住院醫師和專科護理師形成主責團隊，可即時處理病人狀況，出院或轉院也有轉銜服務。

王宗道說，成功轉銜關鍵在於溝通，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前是醫師當面討論，但交通往來較麻煩，而疫情後，通訊診療規定鬆綁，但也讓視訊討論更加活絡，不需舟車勞頓，醫師也更踴躍參與。

王宗道說，透過遠距醫療方式合作，對於多重共病的長輩與急診壅塞久候的患者都有好處。

他就曾收治一名88歲患有心臟病的老先生，住院期間反覆感染，但健保住院給付期限將屆，因此安排轉院至北市聯醫中興院區，原本家屬也有疑慮，但轉院後發現仍可透過視訊，有王宗道共同會診，因此安心不少。

但王宗道提到，目前觀察只有2至3成病患，可接受轉院和視訊會診，確實有待提升。

此外在科技協助下，遠距醫療更便利，如即時超音波技術被稱為「新世紀的聽診器」，許甯傑說，傳統聽診器或超音波很難分享資訊，但隨著科技進步，不僅可即時分享影像，還能讓多名醫師參與討論病情，讓病人得到更全面的照顧。

台大醫院院長吳明賢與台北市立聯合醫院總院長黃勝堅都表示，樂見這樣的合作發展。

吳明賢提到，中興院區曾是「台灣大學第二附屬醫院」，與台大醫院有深厚淵源，而國內老年人口增加，急診常見多重共病患者，整合醫學扮演要角，期許兩院合作交流，提供更佳的照顧品質。（編輯：張雅淨）110100　

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