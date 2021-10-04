遠距醫療助攻　北市聯醫住院台大醫師共同照顧

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跨院遠距通訊診療的服務模式，台大醫院和北市聯醫中興院區已行之有年，以整合醫學科為例，台大醫院自2017年起至今有約650人次轉銜到社區醫院，以中興院區為大宗；急診方面，經初步評估穩定後轉院也有2748人次，逾4成轉到中興院區。
台大醫院整合醫學科主任王宗道表示，整合醫學科是由台北市長柯文哲於2009年在院內服務時成立，2017年正式隸屬於內科部，有主治醫師24小時值班，跟住院醫師和專科護理師形成主責團隊，可即時處理病人狀況，出院或轉院也有轉銜服務。
王宗道說，成功轉銜關鍵在於溝通，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前是醫師當面討論，但交通往來較麻煩，而疫情後，通訊診療規定鬆綁，但也讓視訊討論更加活絡，不需舟車勞頓，醫師也更踴躍參與。
王宗道說，透過遠距醫療方式合作，對於多重共病的長輩與急診壅塞久候的患者都有好處。
他就曾收治一名88歲患有心臟病的老先生，住院期間反覆感染，但健保住院給付期限將屆，因此安排轉院至北市聯醫中興院區，原本家屬也有疑慮，但轉院後發現仍可透過視訊，有王宗道共同會診，因此安心不少。
但王宗道提到，目前觀察只有2至3成病患，可接受轉院和視訊會診，確實有待提升。
此外在科技協助下，遠距醫療更便利，如即時超音波技術被稱為「新世紀的聽診器」，許甯傑說，傳統聽診器或超音波很難分享資訊，但隨著科技進步，不僅可即時分享影像，還能讓多名醫師參與討論病情，讓病人得到更全面的照顧。
台大醫院院長吳明賢與台北市立聯合醫院總院長黃勝堅都表示，樂見這樣的合作發展。
吳明賢提到，中興院區曾是「台灣大學第二附屬醫院」，與台大醫院有深厚淵源，而國內老年人口增加，急診常見多重共病患者，整合醫學扮演要角，期許兩院合作交流，提供更佳的照顧品質。（編輯：張雅淨）110100