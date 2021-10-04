兩起工安一死一傷　勞工局勒令停工

今（4）日上午10點45分許，小港區永光街工廠吊車檢修林姓承包商疑似作業中遭電擊，經消防局出動2車6人前往，男子現場已經沒有了呼吸心跳，救護人員仍持續給予急救處置後送往小港醫院急救，經院方搶救30分鐘，仍不幸在下午1點15分宣告死亡；而在11點41分，一名蔡姓勞工於小港區工地作業時，則因跌倒遭鋼筋刺傷，送醫診治。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-04 15:47:58｜2021-10-04 15:52:25
高雄市勞工局指出，經查林姓自營作業者承包天車維修作業，搭乘移動式起重機附加吊籃從事作業時，疑因感電倒在吊籠中，勞工局勞動檢查處接獲消息，即派員前往檢查，至於男子送醫急救後仍不幸在下午1點15分宣告死亡。
勞工局主任秘書皮忠謀表示，經初步勞檢發現現場維修作業並未事先斷電，研判可能是致災原因，這起工安事故造成一人死亡，目前已勒令該維修作業停工，勞工局將進一步釐清事故原因與肇災責任，並派員慰助罹災者遺屬，至於涉及刑責部分將移請地檢署偵辦，而違反職業安全衛生法的部分，最高可裁處30萬元的罰鍰。
而針對鋼筋刺傷案，皮忠謀也表示，經勞工局勞動檢查處派員入場實施檢查，發現工地之鋼筋尖端，未依規定彎曲或加裝護套，導致勞工跌倒遭刺傷，已勒令該作業現場停工改善，並將依職業安全衛生法規定裁處3萬至30萬元罰鍰。