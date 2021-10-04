高雄台電女子排球隊成軍！陳其邁：攜手培育在地體育好手
台電女子排球隊今(4)日與高雄市政府舉行冠名合作記者會，正式宣布「高雄台電女子排球隊」誕生。活動現場高雄市長陳其邁與台電董事長楊偉甫雙方交換高雄冠名的嶄新球衣，也與台電女排教練王前鑌和所有女排球員一一擊臂加油。陳其邁表示，台電女子排球隊是全國最強的金牌球隊，期盼藉由這次的合作冠名，培育更多高雄在地體育好手，為國爭光。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-04 16:02:29
陳其邁指出，這次合作冠名，可謂名符其實，台電女排在企業聯賽，不論例行賽或挑戰賽，已拿下19次比賽冠軍；而高雄中山工商女子排球隊在高中甲組聯賽也連續多年拿到13次比賽冠軍；至於全運會，高雄女子排球也都有亮眼的成績。
陳其邁說，針對國民運動中心及選手照顧，市府明年編有1億元運動發展基金，期盼透過公私部門協力合作，培育更多國手，替國家爭光。
高市府運發局說明，市府一直相當重視體育產業的發展，透過球隊與縣市結合，提升縣市認同感的精神。此外，更大幅提升明年體育年度預算與體育經費，致力於推展運動發展基金投入選手培育、輔導及就業，未來也會爭取社會資源及民間力量，強化學校及社會體育，期待培育更多傑出選手。
台灣電力公司董事長楊偉甫表示，自民國35年開始，台電陸續成立棒球隊、男排隊、女羽隊、女排隊、足球隊及女籃隊等6支球隊，迄今共培育了400多位國手，素有國手搖籃之稱。其中台電女排成立近50年，於企業甲級排球聯賽中，完成了年度季賽總冠軍九連霸及挑戰賽五連霸的連勝紀錄。未來也將持續「球不落地，永不放棄」的精神，與高雄市政府攜手，孕育更多國內女排好手，躍身國際。