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戳破2小時完銷謊言　中市府開罰建商750萬元

▲台中建案搞飢餓行銷，市議員羅廷瑋要求市府開處最高罰金。 (圖／羅廷瑋提供2021.10.4)
▲台中建案搞飢餓行銷，市議員羅廷瑋要求市府開處最高罰金。 (圖／羅廷瑋提供2021.10.4)

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-04 16:32:04

號稱百人搶房、2房戶型2小時完銷的台中市北屯區建案「崇德薈」，飢餓行銷手法日前遭內政部會同中市府戳破。台中市政府開罰結果今出爐，將依違反平均地權條例每戶開罰15萬元，50戶共750萬元。另廣告不實部份，移送公平會處理。

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台中市北屯區11期重劃區、寶佳集團旗下泓瑞建設新案「崇德薈」1日正式開賣，傳出2房房型在2小時內完銷。內政部、財政部二度會同台中市地政局、消費者保護官聯合稽查，發現業者誇大不實，且違反預售屋新制紅單管理規定，市府將按違規戶棟數、依違反平均地權條例第47-3條第5項規定開罰；疑以不實銷售實績營造購屋熱銷假象部份，也將移送公平交易委員會處理。

公平交易委員會（公平會）今（4）日在立法院經濟委員會進行業務報告時，公平會主委李鎂強調，買房子是民眾生命中重大決定，經驗非常有限，必須非常慎重，建商應該公開透明告知每個程序，若輕率以「完銷」、「完售」營造急迫氣氛使消費者做出衝動決定，恐有廣告不實或欺罔顯失公平情形，未來預售屋濫喊「完銷」作為行銷手法，將列為公平會稽查重點。

▲中市府地政局會同消費者保護官、內政部地政司、財政部中區國稅局展開聯合稽查(圖／地政局提供2021.10.3)
▲中市府地政局會同消費者保護官、內政部地政司、財政部中區國稅局展開聯合稽查(圖／地政局提供2021.10.3)
中市府地政局今亦說明，該案預售屋建案總戶數313戶，2房部分153戶，銷售紅單戶數為50戶，並非「完銷」，且業者有違反預售屋新制紅單管理規定情事，向買受人收受定金或類似名目金額，雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項（未載明預售屋總價及停車位位置）。

地政局指出，除依違反平均地權條例逐戶對業者開罰，該預售屋建案尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出2房已完銷之誇大不實消息，營造購屋熱銷假象，是否有影響交易秩序之欺罔行為部分，將移送權責機關公平交易委員會處理。

台中市議員羅廷瑋表示，年輕人在台中購房極為不易，小家庭相對剝奪感嚴重的當下，業者卻用詐騙手法矇騙消費者，只為炒房滿足自己利益，令人不齒與痛心。他要求地政局應對不肖業者從重裁處，唯有殺雞儆猴才能真遏止炒房亂象。

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