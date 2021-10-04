戳破2小時完銷謊言　中市府開罰建商750萬元

號稱百人搶房、 2 房戶型 2 小時完銷的台中市北屯區建案「崇德薈」，飢餓行銷手法日前遭內政部會同中市府戳破。台中市政府開罰結果今出爐，將依違反平均地權條例每戶開罰 15 萬元， 50 戶共 750 萬元。另廣告不實部份，移送公平會處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北屯區 11 期重劃區、寶佳集團旗下泓瑞建設新案「崇德薈」 1 日正式開賣，傳出 2 房房型在 2 小時內完銷。內政部、財政部二度會同台中市地政局、消費者保護官聯合稽查，發現業者誇大不實，且違反預售屋新制紅單管理規定，市府將按違規戶棟數、依違反平均地權條例第 47-3 條第 5 項規定開罰；疑以不實銷售實績營造購屋熱銷假象部份，也將移送公平交易委員會處理。

公平交易委員會（公平會）今（ 4 ）日在立法院經濟委員會進行業務報告時，公平會主委李鎂強調，買房子是民眾生命中重大決定，經驗非常有限，必須非常慎重，建商應該公開透明告知每個程序，若輕率以「完銷」、「完售」營造急迫氣氛使消費者做出衝動決定，恐有廣告不實或欺罔顯失公平情形，未來預售屋濫喊「完銷」作為行銷手法，將列為公平會稽查重點。

▲中市府地政局會同消費者保護官、內政部地政司、財政部中區國稅局展開聯合稽查(圖／地政局提供2021.10.3)

中市府地政局今亦說明，該案預售屋建案總戶數 313 戶， 2 房部分 153 戶，銷售紅單戶數為 50 戶，並非「完銷」，且業者有違反預售屋新制紅單管理規定情事，向買受人收受定金或類似名目金額，雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項（未載明預售屋總價及停車位位置）。

地政局指出，除依違反平均地權條例逐戶對業者開罰，該預售屋建案尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出 2 房已完銷之誇大不實消息，營造購屋熱銷假象，是否有影響交易秩序之欺罔行為部分，將移送權責機關公平交易委員會處理。