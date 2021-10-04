地主新北實力堅強 丁華恬全運會女子個人全能再收一金
自信洋溢、信心十足的女子選手們，一早便帶著無比的衝勁，準備迎戰今（4）日賽事，經過昨（3）日成隊的激烈較勁後，共有18名選手晉級女子個人全能決賽。丁華恬憑藉著拿手的平衡木及高低槓等項目，取得第一名晉級，今天帶著更加高昂的氣勢，與眾多強敵共同角逐。在各項目的搶眼表現下，以總分2.3分的差距，拉開勁敵，再為新北市搶下金牌。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-04 16:44:24
丁華恬來勢洶洶，近年來被視為新生代極具實力的選手之一，上屆全運會在個人全能賽中以0.55分些微差距「銀」恨。不斷學習、調整、突破後，以跳馬12.350、高低槓12.950、平衡木14.100、地板12.600，總分52.000的高水準發揮，成功拿下個人全能金牌。臺北市的賴品儒雖在昨日成隊個人成績中無緣排至前五名，仍不氣餒，並順利於今日抱走全能銀牌，證明自己的實力。而金門縣黃子星在其母親，同為隊上教練梁萍的訓練、指導之下，順利鍍銅。
除了黃子星，另外一位來自金門縣的黃慧玫也是台灣女子體操常勝軍，目前與方可晴、賴品儒等人一同於國訓中心練習，然而本次賽事成績不盡理想，她表示賽前即發現舊傷復發，但不願放棄與全國好手們切磋的機會，仍努力練習。她也提到，即使賽中不慎失誤，也會盡快調整心情，自我鼓勵後再回到場上。「賽場上都是朋友，大家都一起長大，而且有大有小，年紀大的也會照顧小朋友。」在亦敵亦友的夥伴加油之下，讓他更有動力撐下去。黃慧玫表示，賽後將先回母隊台師大備戰12月的全大運，並在結束後處理手部的傷勢。
丁華恬再度為新北市收下金牌，也恭喜臺北市的賴品儒和金門縣的黃子星，分別摘下銀牌及銅牌。而在明（5）日將繼續上演個人單項最終決賽。