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BNT疫苗完整接種半年後　美研究：抗變異株中和抗體消失

▲最新研究發現，完整接種2劑輝瑞疫苗的人士，體內抗體水平會在7個月後驟降10倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲最新研究發現，完整接種2劑輝瑞疫苗的人士，體內抗體水平會在7個月後驟降10倍。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-04 17:19:13

美國最新研究顯示，許多完整接種輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗的民眾，在接種完第二劑之後6個月，體內已經完全沒有能避免感染變種病毒的中和抗體（neutralizing antibody）。

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根據《路透社》報導，研究人員分析了46名青壯年健康人士在剛接種完第二劑疫苗，以及接種第二劑疫苗後6個月的血液樣本。結果發現，剛接種完疫苗時，受試者體內的抗體水平極高，能夠有效對抗新冠肺炎原始病毒，但是中和抗體會隨著時間下降，並在第7個月時下降了將近10倍。

史丹佛大學（Stanford University）研究員普蘭德蘭（Bali Pulendran）與艾莫瑞大學（Emory University）的蘇塔爾（Mehul Suthar）的研究團隊在報告中指出，大約一半的受試者中，在施打完第二劑疫苗後6個月內，就無法檢測到可以對抗Delta、Beta和Mu等變種病毒的中和抗體。

普蘭德蘭以及蘇塔爾表示，儘管中和抗體並不是免疫系統對抗病毒的唯一防禦手段，但它們對於防止新冠感染方面至關重要，根據研究結果，在完整接種兩劑疫苗之後，大約6至7個月內再加強注射，以加強保護。

目前這項研究報告已於9月30日發表在《生命科學》（bioRxiv）網站，正待同行專家審查。

BNT執行長吳沙忻（Ugur Sahin）近日接受《金融時報》採訪時表示，隨著時間的推移，可能會出現能躲避人體免疫防禦的突變病毒，認為到明年年中可能需要一種新的新冠疫苗配方，以預防病毒發生變異。


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