BNT疫苗完整接種半年後　美研究：抗變異株中和抗體消失

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史丹佛大學（Stanford University）研究員普蘭德蘭（Bali Pulendran）與艾莫瑞大學（Emory University）的蘇塔爾（Mehul Suthar）的研究團隊在報告中指出，大約一半的受試者中，在施打完第二劑疫苗後6個月內，就無法檢測到可以對抗Delta、Beta和Mu等變種病毒的中和抗體。
普蘭德蘭以及蘇塔爾表示，儘管中和抗體並不是免疫系統對抗病毒的唯一防禦手段，但它們對於防止新冠感染方面至關重要，根據研究結果，在完整接種兩劑疫苗之後，大約6至7個月內再加強注射，以加強保護。
目前這項研究報告已於9月30日發表在《生命科學》（bioRxiv）網站，正待同行專家審查。
BNT執行長吳沙忻（Ugur Sahin）近日接受《金融時報》採訪時表示，隨著時間的推移，可能會出現能躲避人體免疫防禦的突變病毒，認為到明年年中可能需要一種新的新冠疫苗配方，以預防病毒發生變異。
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