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因應高齡化社會 長照2.0油然而生伴隨人口結構快速高齡化及照顧服務需求多元化，為因應失能、失智人口增加所衍生之長照需求，政府提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，建立以社區為基礎之長照服務體系，便強化長照2.0，以因應高齡化社會的長照問題。
長照2.0的體系中的居家復能服務強調，在失能者有限的「內在能力」下，協助失能者把「功能性能力」最大化，並應用到失能者認為重要的生活事物上。
專業訓練曾失能者自主性 降低照顧負擔在根深蒂固的「生病需要他人照顧、無法自立」的觀念下，執行起來相對較為困難，因此奇美醫學中心復建部物理治療師透過專業的訓練、針對失能者的生活環境、促使失能者參與有意義的活動，激發失能者的自主性及自信心，也透過環境改造和輔具的使用等，讓失能者重新回到自主的生活的能力，也減輕照顧者負擔及降低照護支出與成本。
居家復能服務符合資格可申請 早期復能介入提高生活品質奇美醫學中心復健部物理治療師陳亮圻提醒，透過早期復能介入，針對失能的地方做練習，藉由學習適當的技巧後，以達到最佳功能狀態執行日常活動，讓現有的能力做整合，也提升生活品質及降低照顧者負擔。
而居家復能服務申請管道可分為住院個案以及非住院個案兩種申請管道，若個案符合長照2.0身分資格，住院期間個案可以透過出院準備服務時的個管師協助申請，非住院期間可以自行撥打長照專線1966洽詢。
資料來源：健康醫療網 失能照顧負擔大！ 「居家復能」服務加速恢復
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