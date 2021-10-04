央行還沒升息 銀行先鎖定第二戶房貸利率調高至1.5%以上
中央銀行再祭出第3波打炒房措施，包括規範8縣市自然人第2戶房貸不得有寬限期，對於持續打炒房，央行總裁楊金龍坦言主要是看到銀行不動產貸款增幅仍大及避免過多信用資金流向不動產。雖然央行政策利率續凍，外界預期今（2021）年也不可能升息，但銀行也有因應策略，包括兆豐銀行及第一銀行都擬調高個人第二戶房貸利率至1.5%以上，首購族房貸利率則不受影響。
記者顏真真/台北報導
2021-10-04 17:33:48
一銀董事長邱月琴指出，一銀房貸推展是穩紮穩打，將全力配合政策，做好「打炒房、不打居住」，要讓自住客可買房，讓投資客減少。一銀總經理鄭美玲則透露，目前內部開始規畫第二戶房貸利率將調高，初步規畫將調高至1.5%以上，但尚未定案，至於第一戶房貸利率則不會受影響，仍是鼓勵自住戶。
此外，兆豐銀行因房貸承做水位快滿了，也計畫提高第二戶房貸利率「以價制量」。兆豐銀行總經理蔡永義就表示，兆豐銀房貸占比已超過28%，快達到《銀行法》的30%天花板上限，「壓力很大」，因此，希望針對房仲、即中古屋的一般房貸，即第二戶房貸利率拉高至1.5%以上，但中古屋首購、青安首購族群房貸利率皆不受影響，只有特定地區房貸第二戶利率1.5%起。