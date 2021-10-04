唐嘉鴻單槓華麗逆轉 戰勝李智凱奪全運會個人全能金牌
110全國運動會競技體操，於今（4）日進行男子個人全能決賽，選手們不僅需在各自專長項目全力展現，更必須適當調配其他項目的技巧成熟度、專注度及體力消耗。而身經百戰的唐嘉鴻將所有必要因素調配得宜，最後在單槓項目中自我突破，更成為拉開比分的關鍵，喜收本屆全運會第二金。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-04 17:42:34
其中最受矚目的莫過於唐嘉鴻與李智凱的世紀對決，兩人在地板、吊環、跳馬、及雙槓的表現相當接近，巧妙地讓各自的專項成了決定勝負的重要關鍵。率先登場的鞍馬，李智凱以1.8分暫時領先，不料進行到了最終項，也就是唐嘉鴻擅長的單槓時，華麗的動作配上高超的技巧，唐嘉鴻的14.45對上李智凱12.3，瞬間逆轉戰局，奠定了比賽結果。
全場高潮不斷，即便進行到了最後一個項目，仍出現許多吸睛的世界級高難度動作。唐嘉鴻，身在難度技巧成分最高的第一組，同時也是最吸引場邊目光的組別，在每一次的賽事中，不斷超越自己，更在專項的「單槓」中，除了展現招牌的貓跳，更增加了新難度的動作，讓現場所有人大飽眼福、驚呼聲不斷！結束後難掩興奮之情，高舉雙臂為自己的精彩表現鼓勵！
新北三將之一的林達龍於昨日個人競賽排名第十一名晉級，今日於各單項皆有大分差的成長，跳馬項目更是比昨日高出1.2分，最終以總分76.05排名第七，而莊佳龍、洪啓茗雖無法順利參與各單項，仍盡力完成部分動作，展現運動家精神。
男子個人全能競賽最終由東京奧運班底唐嘉鴻、李智凱、蕭佑然拿下前三名，而其他縣市選手均在今日表現有所提升，明（5）日上午上演的個人單項決賽，期待選手們拿出看家本領，拿下勝利的獎牌