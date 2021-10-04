能多打一劑是一劑 劉和然：新北支援北市9996劑疫苗
三峽恩主公醫院9月27日發生嚴重疏失，讓民眾直接注射BNT原液，遭新北市政府衛生局暫停疫苗施打服務一周，並開罰25萬元；新北市副市長劉和然今（4）日表示，恩主公已把恢復施打的申請計畫送到衛生局，正在審核中，沒問題就會重新開放，讓恩主公回到施打行列。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-04 18:16:49
至於台北市日前傳出校園BNT疫苗的施打專案，卻因故出現短缺的狀況，導致19校、1.3萬學生的接種的期程須延後，中央緊急媒合新北市提供9996劑的疫苗；對此，劉和然轉述新北市長侯友宜的想法指出，「疫苗是打在國人的身上，不管是在哪一個縣市，只要中央的制度公平下，能多打一劑是一劑。」
劉和然說，所以當台北市向中央提出需求時，經過內部的盤點，先前花7個工作天，幫轄內127校的國、高中學生打完疫苗；此外，BNT疫苗1瓶可抽6劑，但部分因抽得夠精準可達7劑，因此剩下的疫苗可供中央調度，而新北市總共提供9996劑的疫苗給台北市，支援台北市校園BNT疫苗的施打專案。
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