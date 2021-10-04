國慶總統府光雕展5日登場　致敬百年影響力藝術家

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總統府發言人張惇涵晚間透過新聞稿表示，因適逢台灣文化協會成立100週年，今年國慶總統府建築光雕展以「百年追求 世界台灣」為主軸，將展現四大主題理念—「自覺台灣、自律台灣、自信台灣、世界台灣」，歡迎國人於展演期間蒞臨觀賞。
張惇涵說，1921年誕生了許多影響台灣文化重要的先驅者，例如，雕塑家黃土水、舞蹈家蔡瑞月、作曲家郭芝苑、詩人楊秀喜等人，展現台灣人早在一世紀前，就嚮往並追求身心自由、自主的自覺，也因此在這樣的時代背景中，創作了無數感動人心的台灣作品。
張惇涵指出，這兩年受到疫情的影響，台灣人更發揮堅強的自律與韌性，一次又一次地度過考驗與難關。而體育英雄們國際舞台上展現的自信，更是大步走向世界的無畏。
張惇涵表示，這次光雕展演由中華文化總會籌劃、高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任光雕藝術總監、音樂製作人柯智豪擔任音樂總監。配樂內容部分將搭配這次主題，致敬具影響力的百年藝術家們，從溫暖人心的「美麗島」、具團結意象的「我相信」等數首台灣經典且獨具意義的歌曲加以改作呈現，致敬先驅們的努力追求，同時呈現台灣人民的團結意象。
張惇涵指出，今年國慶光雕展演時間為10月5日晚間7時30分至9時30分、10月6日至10日每晚7時至9時30分，每半小時一場次，在總統府前凱達格蘭大道演出，歡迎國人蒞臨觀賞，共同歡慶國家的生日。點燈儀式即將於明天晚間7時30分舉行，屆時將實施場地管制，建議民眾可觀看晚間8時後場次。
另外，張惇涵也提醒民眾，配合相關防疫規範，完成實聯制登記、全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食，並與周圍民眾相互保持室外一公尺以上的安全社交距離。（編輯：林興盟）1101004