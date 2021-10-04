燒肉餐廳獲謬思設計獎　五倍券優惠提前開跑

高雄去年底的「跨百光年」系列活動勇奪美國Muse Design Awards「謬思設計獎」鉑金獎，讓世界看見台灣藝術文化設計的軟實力。而高雄知名燒肉鍋物餐廳也捎來喜訊，以「框構無形之火」裝潢得獎，極具特色的空間設計，加上美食加持，吸引眾多消費者慕名前往打卡用餐，業者也趁勢宣布五倍券優惠活動提前開跑。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-04 19:40:01
韓八弄木設計執行長莊舒云表示，「韓八」店內裝潢榮獲2021美國Muse Design Award室內空間設計最高獎項繆思鉑金獎。設計概念為燒烤鍋物餐廳，以燒烤與炭火之間的關聯作為發想，火焰製成木炭，木炭升起火焰。無形之火焠煉空間，串聯不同材質，看不見火卻處處都隱含著火的意象，令消費者一新耳目，大大提升消費的氛圍及格調。
韓八執行長連立堅表示，透過各種感官的感知來感受形體的本質，由視覺、觸覺連結空間；由嗅覺、味覺體會食物。以黑色為載體襯托火的意象，將熱情、熱鬧含括在內，隱喻著即將燒得紅火的韓日燒烤鍋物餐廳。
韓八烤肉吃到飽，除可無限享受五星級信功豬品、美國choice高檔牛肉，還有特色的風味湯頭像是麻辣小龍蝦鍋、蛤蠣卜卜鍋、韓式部隊鍋。熟食區並提供台梗九號米，和牛肉燥、蟹膏粥、泰國咖哩蝦和避風塘炒蟹等。
此外，韓八的網紅甜點塔吉特千層蛋糕、海斯頓馬卡龍、香淳入口的可麗露更是一大特色；瑞士莫凡比冰淇淋，世界烘豆冠軍賴昱權獨配咖啡等，都是精緻餐點的代表。
連立堅表示，響應政府振興經濟政策，推出好禮優惠活動，憑五倍劵韓八推出平日午晚餐四人同行一人免費或平日全時段免服務費（優惠二則一）、每位成人加送一份牛舌。業者並超前部署五倍券優惠活動，即日起至10月7日來店現金消費的電子發票可在10月8日後再帶振興五倍券，憑發票消費金額換回現金。