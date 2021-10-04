恐怖雷力攻克「北方地獄」　勇奪巴黎-魯貝大賽冠軍

歷史悠久，名列五大古典自行車賽難度最高，號稱「北方地獄」(Hell of the North)的第118屆Paris-Roubaix(巴黎-魯貝)大賽昨天在法國北部舉行，這是一場以石板路(cobblestone)為特色的經典賽事，賽程長達258公里，又是近20年來首見的陰雨天氣，總計30段的鄉間石板路泥濘、濕滑不堪。參賽選手來自25支世界最頂尖的職業車隊共175名精銳選手，結果一如預期，全場摔車意外不斷，選手們渾身汙泥，吃盡苦頭，最後只有96人完賽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這是一場最讓選手刻骨銘心，車迷神往的史詩級古典大賽，超過6小時的奮戰後勇奪冠軍的是義大利名將Sonny Colbrelli(索尼.柯布雷力)，他是台灣一哥馮俊凱同屬TBV(巴林.勝利車隊) 的麻吉隊友，被阿凱封號”恐怖雷力”的Colbrelli今年的戰績的確恐怖，是義大利冠軍、歐錦賽冠軍。雷力的這場重大勝利是個人年度第8勝，也讓今年戰績大爆發的TBV車隊錦上添花。值得一提的是，TBV車隊所騎的美利達自行車是目前最高級別的公路自行車World Tour世巡賽當中，唯一來自台灣的品牌，來自台灣的精品再度揚威國際舞台的同時，TBV車隊選手所騎的美利達頂級車款Reacto(銳克多)與Scultura(斯特拉)更是詢問度大增，賣到缺貨。唐嘉鴻單槓華麗逆轉 戰勝李智凱奪全運會個人全能金牌T1／臺南獵鷹教練團亮相 吳志偉接帥符、馬怡鴻任助教T1／桃園雲豹正式簽約3小將 盼共同打造雲豹強勢球風