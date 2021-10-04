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國慶焰火抽籤登記12.6萬人搶2萬席　明公布幸運兒

▲2021國慶焰火預約登記，預計明天下午3時公布中籤結果。（圖／高市府觀光局提供）
▲2021國慶焰火預約登記，預計明天下午3時公布中籤結果。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-04 21:18:00

2021國慶焰火將於10月10日於高雄市鹽埕區蓬萊商港施放！高市府開放「2萬席」海景第一排座位，預約抽籤作業今（4）日晚上6時正式截止，高市府觀光局統計，4天共計12萬6086位民眾登記，預計明天下午3時公布中籤結果。

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高市府觀光局表示，2021國慶焰火預約計有12萬6086位民眾登記，觀光局將隨機抽出1萬張入場票(2萬席入場資格)，並於明（5）日下午3時公布中籤結果。獲得中籤的民眾將獲得LINE訊息及簡訊通知，觀光局提醒中籤者，務必在10月9日晚上11時前完成領票程序，才算取得入場許可，10月10日活動當天須憑中籤者本人身份證完成與同行者的報到驗證，才能順利入場。

隨著疫情趨緩，民眾也紛紛敲碗放寬容留限制，高市府觀光局表示，將會根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數。

觀光局提醒，當日活動會場「不提供停車位」，周邊也都會進行「交通管制」，鼓勵民眾還是以搭乘大眾運輸為主，避免塞車之苦。當天捷運、輕軌及周邊公車也都會加開班次並延長營運時間，鼓勵參加民眾多加運用。

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