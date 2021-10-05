6縣市高溫警訊　專家：今起水氣增、國慶日轉晴

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根據吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬「國慶日」20時預測圖顯示，一擾動已通過海南島；菲律賓東方海面另有一擾動。各國模式亦有類似模擬，但位置、強度有差異。
吳德榮說，歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，一擾動進入南海，與台灣相對距離或近或遠，存有差異；「國慶日」大致已通過海南島附近、即將登陸大陸、越南邊境一帶；而菲律賓東方擾動最快也要到12日才有機率接近台灣附近，因此，以目前的模擬而言，「國慶日」水氣有望減少，天氣好轉為「西晴東偶雨」，下週一(11日)晚再轉變，水氣再增，東側降雨增大；不過「不確定性」仍大，應繼續觀察模式的調整。
吳德榮指出，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明 （5、6日）兩天偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至33度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週四至週六（7至9日）因南海的「熱帶擾動」發展，致使偏東風挾帶水氣增多（無東北季風、非「共伴效應」），迎風面東半部的降雨更趨明顯，大台北東側亦有局部雨，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率。
吳德榮預測，最新模式模擬顯示，「國慶日」水氣減少，天氣好轉，北海岸、東半部偶雨，西半部晴；下週一(11日)晚再轉變，水氣再增，東側降雨增多，北部轉有局部雨；但各國模式模擬並不一致，且都還在調整，尚需持續觀察。