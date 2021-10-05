COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

6縣市高溫警訊　專家：今起水氣增、國慶日轉晴

▲中央氣象局指出，今（5）日太平洋高壓勢力仍強，臺灣附近為偏東風，迎風面水氣略微增加，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有局部短暫陣雨。（圖/記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，今（5）日太平洋高壓勢力仍強，臺灣附近為偏東風，迎風面水氣略微增加，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有局部短暫陣雨。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-05 08:13:55

中央氣象局指出，今（5）日太平洋高壓勢力仍強，臺灣附近為偏東風，迎風面水氣略微增加，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
溫度部分，氣象局表示，今天針對6縣市發布高溫警訊，桃園市、南投縣為高溫橙色警戒，有連續出現36度高溫的機率，新竹市、新竹縣、金門縣地區，苗栗縣近山區或河谷為黃色警戒，最高溫也有機會來到36度。

根據吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬「國慶日」20時預測圖顯示，一擾動已通過海南島；菲律賓東方海面另有一擾動。各國模式亦有類似模擬，但位置、強度有差異。

吳德榮說，歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，一擾動進入南海，與台灣相對距離或近或遠，存有差異；「國慶日」大致已通過海南島附近、即將登陸大陸、越南邊境一帶；而菲律賓東方擾動最快也要到12日才有機率接近台灣附近，因此，以目前的模擬而言，「國慶日」水氣有望減少，天氣好轉為「西晴東偶雨」，下週一(11日)晚再轉變，水氣再增，東側降雨增大；不過「不確定性」仍大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮指出，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明 （5、6日）兩天偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至33度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週四至週六（7至9日）因南海的「熱帶擾動」發展，致使偏東風挾帶水氣增多（無東北季風、非「共伴效應」），迎風面東半部的降雨更趨明顯，大台北東側亦有局部雨，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率。

吳德榮預測，最新模式模擬顯示，「國慶日」水氣減少，天氣好轉，北海岸、東半部偶雨，西半部晴；下週一(11日)晚再轉變，水氣再增，東側降雨增多，北部轉有局部雨；但各國模式模擬並不一致，且都還在調整，尚需持續觀察。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀