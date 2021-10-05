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國內研究顯示，乾眼症有年輕化的趨勢，研判與3C產品使用有關。基隆長庚紀念醫院眼科孫啟欽教授指出，根據林口長庚團隊針對1997年至2013年台灣健保資料庫中的乾眼症患者進行研究分析，國內乾眼症整體盛行率7.85%，約180萬患者，且年紀愈大，乾眼症比例越高。
加上防疫生活型態改變，使得乾眼症年齡層下修，成為M型化跨齡的常見疾病，此項研究也發現，18歲以下的乾眼症患者出現角膜損傷風險，較老年患者增加6.66倍；乾眼症患者角膜損傷風險較一般民眾提高2.7倍，若不是及早確診治療，可能致角膜穿孔、發炎潰瘍等併發症，恐有失明風險。
恢復淚膜生理平衡 讓疾病獲得控制與緩解
為了能減緩乾眼症狀、避免角膜傷害，使用人工淚液增加眼球的濕潤度，只有及早診斷與治療能才能讓疾病獲得控制與緩解，才能免於失明風險。孫啟欽教授指出，乾眼治療刻不容緩，乾眼症症狀依其嚴重程度可分為四個等級，第一級症狀是淚液層不穩定；第二級是角膜與結膜表面過於乾燥會產生點狀的上皮缺損；第三級是角膜表面會出現絲狀分泌物附著引發強烈的不適感；第四級是黏液積聚，淚液殘留物增多，出現角膜潰瘍的症狀。而乾眼症治療方式則會根據成因和分類不同，治療方式也會有所差異。
乾眼症的治療目標是恢復淚膜的生理平衡，孫啟欽教授說明，針對第一級「輕度乾眼症」可使用不含防腐劑的人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀；第二、三級「中度乾眼症」，建議除了使用不含防腐劑人工淚液外，加入抗發炎藥物、自體血清治療、淚管塞等方式來種控制病情；第四級「重度乾眼症」，除了上述治療方式，必須接受局部免疫抑制劑或手術，避免視力損傷。
乾眼症治療刻不容緩 3C重度使用者多愛護眼睛
孫啟欽教授提醒，乾眼症治療刻不容緩，民眾若懷疑罹患乾眼症，切勿輕忽，建議先透過「眼表疾病指數量表（OSDI）」自我檢測，若數值超過13分，應儘速至醫療院所就醫，透過專業檢查與診斷進行乾眼症的診斷。日常生活中，也可透過在桌上放一杯水提高室內濕度、透過熱敷或增加眨眼頻率促進淚液分泌，維持充足睡眠也有效緩解乾眼症症狀。
資料來源：健康醫療網 24歲女眼睛極度乾燥 輕忽症狀險失明
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