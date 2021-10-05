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新型材質義乳 提供更多選擇
從過去到現在，鹽水袋義乳使用率已逐年減少，矽膠義乳早已成為主流，傳統的材質表面分為光滑面及粗糙面（或稱絨毛面），光滑面的義乳發生莢膜攣縮的比例較高，且需長期按摩以避免莢膜攣縮，絨毛面則有間變性大細胞淋巴癌(BIA-ALCL)之風險，近年來發展出一種新的奈米表面材質，在減少莢膜攣縮及間變性大細胞淋巴癌風險方面，均有其優勢。
植入物結合自體脂肪 增加軟組織厚度
複合式隆乳的方式主要是結合植入物隆乳和自體脂肪隆乳，目的是讓隆乳後的外觀可以更自然，並減少副作用。何格彰醫師解釋，在過去兩種隆乳方式二分法的情況底下，為了擁有較大的胸部尺寸，單純選用植入物隆乳，可能必須選用超過負荷的過大尺寸義乳，造成不自然的外觀，而單純選用自體脂肪隆乳，則可能填入大量的自體脂肪，反而造成脂肪的吸收及鈣化等副作用，有了複合式隆乳的關念，可以選擇尺寸適中的植入物，外層的軟組織可再增加自體脂肪移植，讓皮膚軟組織增厚，不僅罩杯升級，柔軟度和自然度也更提升。
隆乳是一項有風險的整形美容手術，建議民眾尋求整形外科專科醫師的協助，手術前務必做好審慎的評估及充分的溝通，找到最適合自己的隆乳方式。
資料來源：健康醫療網 複合式隆乳新趨勢 著重自然減少副作用
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊