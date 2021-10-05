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複合式隆乳新趨勢　著重自然減少副作用

複合式隆乳新趨勢　著重自然減少副作用
複合式隆乳新趨勢　著重自然減少副作用

健康醫療網

2021-10-05 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】每當炎炎夏日來到，在美麗的海邊與沙灘上，穿著火辣的泳衣拍下美美的網美照留下紀念，是許多女性朋友們的夢想。許多人為了擁有傲人上圍，擺脫小胸部的煩惱，試過了健身、食補、中藥、針灸等各種方法後，最終還是整形外科的協助下完成隆乳的夢想。

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台中知名整形外科醫師何格彰表示，隆乳主要分為植入物隆乳及自體脂肪隆乳，各有其優缺點，近幾年來「複合式隆乳」的新觀念已逐漸發展成熟，將兩項原本不同的手術結合，融合植入物隆乳及自體脂肪隆乳的優點，藉此讓罩杯升級外胸部更加柔軟，較能避免碗公奶的外觀。

新型材質義乳　提供更多選擇

從過去到現在，鹽水袋義乳使用率已逐年減少，矽膠義乳早已成為主流，傳統的材質表面分為光滑面及粗糙面（或稱絨毛面），光滑面的義乳發生莢膜攣縮的比例較高，且需長期按摩以避免莢膜攣縮，絨毛面則有間變性大細胞淋巴癌(BIA-ALCL)之風險，近年來發展出一種新的奈米表面材質，在減少莢膜攣縮及間變性大細胞淋巴癌風險方面，均有其優勢。

植入物結合自體脂肪　增加軟組織厚度

複合式隆乳的方式主要是結合植入物隆乳和自體脂肪隆乳，目的是讓隆乳後的外觀可以更自然，並減少副作用。何格彰醫師解釋，在過去兩種隆乳方式二分法的情況底下，為了擁有較大的胸部尺寸，單純選用植入物隆乳，可能必須選用超過負荷的過大尺寸義乳，造成不自然的外觀，而單純選用自體脂肪隆乳，則可能填入大量的自體脂肪，反而造成脂肪的吸收及鈣化等副作用，有了複合式隆乳的關念，可以選擇尺寸適中的植入物，外層的軟組織可再增加自體脂肪移植，讓皮膚軟組織增厚，不僅罩杯升級，柔軟度和自然度也更提升。

隆乳是一項有風險的整形美容手術，建議民眾尋求整形外科專科醫師的協助，手術前務必做好審慎的評估及充分的溝通，找到最適合自己的隆乳方式。



資料來源：健康醫療網 複合式隆乳新趨勢　著重自然減少副作用

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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