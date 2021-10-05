最愛哪道客家料理？她曝「經典神菜」大讚：可以配三碗飯
重口味的客家菜是不少老饕心目中的「下飯神菜」，由於經常使用處理過的醃製菜類做為食材入菜，因此無論下酒、配飯都相當合適；對此，就有一名女網友好奇「最愛的客家料理是哪一道」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 10:41:09
該名女網友在PTT以「大家最愛的客家料理是哪道？」為題發文，表示自己非常喜歡吃客家料理，雖然相比其他料理，客家菜比較重口味一點，但每次吃，每次胃口都大開。而她也接著透露自己心目中無人能敵、最愛吃的客家菜，就是「梅干扣肉」，「每次點，都可以來上三碗白米飯，大家最愛哪一道客家料理呢」？
貼文一出，掀起熱議，「粿粽、鹹湯圓」、「梅干扣肉跟釀豆腐」、「鹹湯圓、菜粄、紅糟五花肉」、「粄條」、「粄條、鹹湯圓和客家水晶餃」、「紅糟鴨」、「福菜鴨肉湯」。
其中，「客家小炒」、「梅干扣肉」和「薑絲炒大腸」則受到最多網友推薦，「客家小炒，能看出一家店的特色和手藝」、「客家小炒啊」、「薑絲炒大腸，不酸我可是不吃的喔」、「梅干扣肉、客家小炒、薑絲炒大腸、五更腸旺，分不出勝負」、「梅干扣肉、客家小炒」、「薑絲炒大腸+1」。（編輯：郭佩蓉）