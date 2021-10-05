男友被測命中有劫難　女星凍卵不生被酸「等富二代」

36歲未婚女星李懿，和圈外人男友交往6年，感情一直很穩定，最近在臉書公布接受凍卵手術的影片，直呼當媽媽真的很偉大，還好打排卵針沒有想像中的痛，意外引發網友論戰，有人酸她有男友還不結婚，是想找企業家之類的有錢對象，「以為路邊都有王陽明嗎？」也有人力挺女性何時懷孕生子，根本無需外人關心。





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模特兒出身的李懿，近年活躍於綜藝節目，常常和男友在社群曬恩愛，礙於對方是圈外人從未露臉，因為彼此事業心重，專心衝刺工作，沒有打算結婚。不過，她上《命運好好玩》節目曾提及去算命時，命理師預測男友近2年命中會有大劫難，必須小心以對，男友擔心若劫難成真，可能留下她孤單一人，決定暫緩結婚計畫。





▲李懿（左）近年活躍於綜藝節目，也出席不少活動。（圖／翻攝李懿FB）

▲李懿平時勤於保養，看不出來已經36歲。（圖／翻攝李懿FB）

李懿公布凍卵影片後，收到許多網友私訊關心，她特別澄清暫時沒計畫生小孩，又面臨35歲後卵子質量會快速下降，才想在這個時候凍卵。很多網友都說「有男友幹嘛不乾脆生一生」、「現在已經是高齡產婦」，但她認為懷孕生子對女人來說是一件大事，須面臨身心靈的大改變，一切都要自己承受的孤獨時刻，更不想只是「時候到了」就倉促決定。此話一出，獲得許多女性粉絲回應，「我們的人生自己決定，不是時候到了照表操課」、「真的不要為了生而生」、「酸民永遠都有理由貶低別人，提升自己的生活品質」，何妤玟也回覆「媽媽只是累」，透露過來人的辛酸。



