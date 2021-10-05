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新冠肺炎快篩有檢驗時間短，能快速得到結果等特性，常被用在大型群聚事件或監測匡列者等情形，但其準確性較PCR檢測為低，可能會出現偽陽性、偽陰性個案。
陳威明副院長強調，醫學中心出入人口多又雜，最需重視「準確性」。為避免快篩偽陰性帶來的風險，在京元電子群聚事件爆發前，北榮即已超前佈署，積極研究「池化核酸檢測(pooling PCR)」，且一再地反覆測試，只為提升檢測量能同時又不失其準確性，至今年四月時檢測量能已從原本的一日2000份檢體提升到8000。
京元電子群聚事件首次出動 氣溫炎熱成最大考驗
因有大量進行PCR的餘裕，陳威明副院長也向指揮中心通報北榮目前有技術可支援，必要時可提供協助。沒想到這一天來的非常快，隨即接到京元電子5000人大規模採檢任務。所有人同時面對第一次，從事前場地勘查、研擬動線、池化核酸檢測皆已訓練完備，醫檢資訊部甚至立馬研發出一套「條碼報到採檢」系統，以期有效提升採檢效率。
採檢當日上午還算順利，為達到最大效能，陳威明副院長將12條採檢線全開，3位醫護同仁一組，全副武裝包含防護衣、隔離衣、頭套、面罩、N95 口罩、手套及鞋套，包得密不透風，唯一沒考慮到的就是當天35.5度的高溫！
一個多小時後，陸續有同仁出現中暑徵兆後，緊急調整隊形且增加備援人力，若前線出現不適症狀立即輪替，整個過程北榮團隊沒人喊累，大家都想在最短時間阻斷病毒傳播鏈，保護自己的家園，陳威明副院長表示十分感動。
北農PCR專案 嚴苛環境磨練採檢經驗
7月初，北農濱江果菜市場爆出群聚感染，北榮醫護團隊凌晨4點拂曉出擊，採檢環境相較以往更加嚴苛，現場沒有冷氣、沒有廁所，僅能在水果堆裡隔出一塊採檢區。
陳威明副院長分享，此次經驗給北榮團隊很大的收穫，不僅成功累積實戰經驗採檢速度也越來越快，將團隊分為兩梯次輪班，每輪一小時便交換休息，確保人員可以及時補上，「縱使最偏僻的地方，只要給我一塊地就能把採檢任務完成」。
▲北農濱江果菜市場採檢區
齊心抗疫 醫界共享經驗更是關鍵
陳威明副院長指出，醫學中心最大任務還是治療重症病患，雖然面對大規模採檢任務，北榮總是做足準備，但最重要的還是需將過往大規模採檢經驗、檢測方式與各大醫院分享，未來若是再碰到難關，全體醫界可以齊心協力在最前線對抗疫情。
資料來源：健康醫療網 快速阻絕疫情傳播鏈 北榮大規模採檢經驗談
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