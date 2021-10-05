好羨慕！7-8月期統一發票13人抱走千萬獎、15人中200萬元
今（2021）年7-8月期統一發票已於9月25日開獎，財政部並將於今（5）日下午公布中獎清冊。根據財政部統計，這期新台幣1000萬元特別獎共有13張發票中獎，200萬元特獎則有15張中獎，並自10月6日至明年1月5日開放領獎，大家可別忘了對獎。
記者顏真真/台北報導
2021-10-05 11:14:24
根據日前開出的7-8月期統一發票特別獎1000萬元中獎號碼為「52604932」，特獎200萬元中獎號碼為「20102509」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」，另增開1組六獎中獎號碼為「634」。
至於有多少人中1000萬元特別獎？財政部將於今日下午公布7-8月期統一發票中獎清冊，根據財政部統計，這期1000萬元特別獎共有13張發票中獎，200萬元特獎則有15張中獎。
不過，根據統一超商日前公布這期共開出3張千萬元特別獎發票，還有有1張中200萬元特獎，另雲端發票專屬獎部分，統一超商也有3名百萬得主，其中有人在台中市南屯區鑫大立門市只花了28元買御飯糰，就中千萬大獎。