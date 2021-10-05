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美研究：輝瑞/BNT第2劑打完6個月後　保護力剩47%

▲美國研究聲稱，接種完第2劑輝瑞/BNT疫苗6個月後，預防感染新型冠狀病毒的保護效力就會從88%下降到47%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國研究聲稱，接種完第2劑輝瑞/BNT疫苗6個月後，預防感染新型冠狀病毒的保護效力就會從88%下降到47%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-05 11:47:04

（中央社巴黎4日綜合外電報導）今天公布的資料顯示，接種完第2劑輝瑞/BNT疫苗6個月後，預防感染新型冠狀病毒的保護效力就會從88%下降到47%。美國衛生當局將參考相關數據，決定是否需要施打追加劑。

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路透社報導，這項刊登在醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的研究，經同儕審查前，曾於8月發表過。

分析顯示，即便是針對具高度傳染力的Delta變異株，輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗在預防重症住院和死亡方面的保護力可維持在90%至少6個月。

研究人員說，研究顯示，保護力下滑主因可能是疫苗效力減弱，而不是因為更具傳染性的Delta變異株逃過免疫反應。

美國輝瑞藥廠和凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的研究人員檢視了南加州凱薩醫療機構約340萬名會員的電子健康記錄，其中約有1/3在2020年12月至2021年8月間完整接種輝瑞/BNT疫苗。輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗於2020年12月取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。

輝瑞資深副總裁兼疫苗首席醫學長喬達（Luis Jodar）說：「我們對特定變異株的分析明確顯示，（輝瑞/BNT）疫苗對目前所有高關注變異株都有效，包括Delta變異株。」

這項研究可能的限制，在於缺乏研究群體遵守戴口罩規定和其從事何種職業的資料。這可能影響篩檢的頻率以及暴露於病毒的可能性。

施打輝瑞/BNT疫苗第一個月後，對Delta變異株的防護力達到93%，4個月後降至53%。針對其他變異株的效力則從97%降至67%。

這項研究結果與美國及以色列衛生當局的初步數據一致。

美國食品暨藥物管理局已核准國內年長者及部分高風險人口追打第3劑輝瑞/BNT疫苗。至於是否建議讓所有人打追加劑，科學家表示還需更多資料。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101005

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