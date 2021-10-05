看懂《誰在你身邊》曾詠潔！再親的人也無法替她決定人生

假設你的姊姊或妹妹，嫁給一個生意失敗、成天妄想賭博翻身的男人，你會勸她離婚，還是和她共同冀望姊夫東山再起？那是我看《誰在你身邊》閃過的念頭，換作是我，我又會怎麼做呢。

我是廣告 請繼續往下閱讀

過去有段時間我是雞婆的，一而再再而三去說服我姊從事外語相關的工作，純粹因為她英語能力強，和外國人對答如流，幾次因工作需求找她幫忙翻譯資料救火，她順利解救我這英語門外漢，既然商業英文難不倒她，理應能駕馭一些和外語相關的工作吧，我天真那麼想著。

▲家人就是如此，你好我陪你好，你受傷我陪你療傷。（圖／《誰在你身邊》劇照）

幾次說服下來，她的答案是「我不行啦」不然就是「那間公司要求太高」又或者是「競爭應該很強烈吧」夾帶著謙虛說詞；倒不是要輕視別人的專業領域，在愛衝愛闖的我眼裡看來，那是沒自信才有的念頭，那是看輕自己的想法，姊姊的經歷尚可，能力真的不差，不去試試怎麼曉得有何成績呢，先衝一波再說啊！

後來姊姊進入一間大公司，頗有規模的公司，工作職責和外語多少有點關聯，入職幾個月後再見到她滿臉疲倦，明明是晴朗假日，卻常掛著睡不飽的面容，寧可窩房間睡覺補眠也不願外出走走曬太陽，後來才明白，她熱衷的工作模式是像家庭般親密，是像朋友的互動，是能發揮專業之餘也能互相照應的環境，想想一昧說服她換工作的我，著實感到慚愧。

▲《誰在你身邊》由各有婚嫁的姊妹帶起故事。（圖／《誰在你身邊》劇照）

看《誰在你身邊》前兩集，活生生戳中心臟一塊，我完全能體會劇中妹妹曾詠琪心境，也能明白姊姊曾詠潔感受；有段戲令我深刻，姊姊因傷住院動彈不得想曬太陽，妹妹設法避開醫護揹著她到頂樓，看著姊姊呼吸新鮮空氣而展開笑顏，原先冷酷的妹妹眼裡滿是暖陽，說到底心裡總是體貼的。

面對事業遭逢變故的丈夫，姊姊四處打零工分擔家計，身為妹妹不捨她如此辛苦，一再勸她離婚並接受經濟援助，站在姊姊立場，許多事不是不想改變，是認為還有挽救的餘地。

▲姊姊因傷住院動彈不得想曬太陽，妹妹設法避開醫護揹著她到頂樓。（圖／《誰在你身邊》劇照）

沒錯，身為家人無法眼睜睜看她日子過得烏煙瘴氣，想伸出援手幫助，想拉她一把，企圖讓她從焦慮不安中脫困，當她拿自尊心作藉口，一手拒絕支援，那種氣憤和怨懟是油然而生的。抽離感情面看待，沒有人願意為扶不起的阿斗多花一分力，但那終究是家人，所以不會裝聾作啞轉身就走。

家人就是如此，累歸累至少清楚自己為什麼而忙碌。

家人就是如此，你好我陪你好，你受傷我陪你療傷。

家人就是如此，遇到種種難題會奮不顧身陪你解決。

或許把她想像成自己姊姊，事件截然不同，影響人生範圍也不同，但那種心切是相同的，站在弟弟立場看待姊姊的生活，固然想給她意見，絕對會希望她能過得好，可是即便是再親的人，她的人生我也無法替她做任何決定。