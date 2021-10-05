國慶籌備記者會　林智堅談大新竹、陳其邁推五倍券

雙十國慶活動即將在本週末舉行，國慶籌備委員會今（5）日上午也在立法院召開國慶記者會，公布相關國慶活動細節。而其中舉辦國慶晚會的新竹市、以及舉辦國慶煙火的高雄市，兩市首長林智堅、陳其邁也都到場致詞。
記者丁上程／台北報導
2021-10-05 12:00:28
林智堅表示，感謝慶籌會願意給新竹市一個機會，讓今年的國慶晚會可以在新竹市舉辦，這也是在新竹縣市在民國71年分家後，第一次有機會參與國家級慶典活動。而話鋒一轉，林智堅也再度提到新竹縣市合併的議題，因為疫情緣故，全球供應鏈都在大重整，新竹則是全球半導體供應鏈很重要的一環，更是台灣非常重要的後盾，也讓竹科更有競爭力。
而陳其邁則是在致詞時表示，高雄上一次舉辦國慶煙火，已經是20年前的事。而在這20年間，高雄也出現了很多變化。而在中央與地方共同防疫的情況下，才讓這次國慶煙火可以開放部分民眾到場觀禮。陳其邁強調，國慶煙火晚會時，會做好人流管制與相關防疫措施，歡迎大家能夠前往高雄。
「沒花沒賺、小花小賺、多花多賺、瘋花就瘋賺。」陳其邁也把握機會宣傳五倍券到高雄消費的相關優惠，並表示來到高雄消費，抽獎數多到讓民眾「日日抽、月月抽、抽到你精神衰弱」，趣味的說法也引起在場人士一陣歡笑。