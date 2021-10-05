實體舉辦國慶活動 游錫堃：疫情期間「大家實在了不起」
國慶籌備委員會今（5）日上午舉辦記者會，身兼委員會主任委員的立法院長游錫堃表示，今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念。游錫堃也提到，今年因為疫情緣故，許多國家的國慶活動改採線上舉辦或停辦，台灣是少數能夠舉辦實體活動的國家，感謝台灣第一線防疫人員與全體國人，「大家實在了不起」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-05 12:20:44
游錫堃表示，今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，世界正面對一波波的防疫挑戰，國際民主夥伴齊心並肩、對抗疫情，讓台灣在抗疫的漫長艱辛道路上從不孤單，今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量。
而記者會中也公布國慶日相關活動，其中在領唱國歌的代表中，除了今年在東京奧運跆拳道女子57公斤級摘下銅牌的羅嘉翎外，號稱「國民女婿」的疾管署副署長羅一鈞也是代表之一。身兼慶籌會秘書長的指揮中心副指揮官陳宗彥表示，羅一鈞是經衛福部長陳時中推薦，代表防疫人員領唱國歌。
慶籌會方面也提醒民眾，配合國慶大會相關準備工作，9日22時起，總統府周邊將實施人車管制，請民眾遵守現場交管人員指揮，改道通行。而從7日下午開始，在總統府前會有國慶大會預演，周邊將實施車輛管制，開放民眾可於府前南、北廣場，掃描實聯制QRcode後即可進場觀賞。慶籌會強調，請民眾務必全程配戴口罩，並配合各項防疫措施。