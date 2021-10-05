被周揚青「毀滅式斷開」1年半 羅志祥泳池畔曬精實腹肌
藝人羅志祥去年4月因周揚青的「毀滅式分手文」演藝事業全面喊停，如今2人分手一年多，周揚青活躍於大陸綜藝圈，還和富二代男友羅昊合體上節目曬恩愛，雖然雙方後來火速分手，但依舊不難看出周揚青斷開羅志祥後，生活更加多采多姿。反觀羅志祥雖然有經營YT頻道，但聲量跟以往「天王規格」差很多，他昨（4）日在IG分享游泳照，精實腹肌一覽無遺，可見已經慢慢將狀態調整回來，復出演藝圈指日可待。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-05 12:41:08｜2021-10-05 13:38:15
羅志祥結束和周揚青長達9年戀情後，因為被指喜歡多人運動、劈腿、私生活混亂，愛情事業皆受到重創，被指是小三的愷樂更是傳出已經嫁為人妻、直接退出演藝圈。原本預計今年推出新專輯的羅志祥遲遲沒有實際復出消息，反而是體重在今年初直線飆升，讓他下定決心開始減肥。
隨著夏天的腳步即將離開，羅志祥昨日在IG限時動態發出一張在游泳池的照片，照片中可以看見他身材精實，腹肌線條也還算明顯，可見這幾個月的運動和飲食控制讓羅志祥順利瘦身成功。羅志祥的經紀人也曾透露，這段時間羅志祥非常積極健身。