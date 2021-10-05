《天橋》製作人認「部分特效發包大陸」 長文揭製作內幕
以80年代中華商場為故事背景的《天橋上的魔術師》，在第56屆金鐘獎抱走最佳戲劇節目等6大獎，評審之一林家齊在臉書上指出，《天橋上的魔術師》80%的特效鏡頭由北京諾華視創公司完成，對此，製作人劉蔚然回應爭議，坦承部分製作發包給大陸。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-05 12:54:49
製作人劉蔚然表示，「我們在最初的徵選提案上，提出的是以韓國公司Digital Idea為主要的視效公司，美國公司Pixomondo和台灣公司賞霖為輔，過程中，我們從Digital Idea換成了4th Creative，因為劇本的調整和修改沒能和Pixoondo合作，最終又加入了一直支持我們的台灣公司台北影業和轅年視覺創意。」
《天橋》1000多顆鏡頭，在3、4個月內以台韓合作的方式完成，劉蔚然說：「我不諱言，韓國公司的確轉發了部分製作給大陸公司，但韓國公司4th承接的部分也只有50%，由他們局部發出的佔全片9%，不知何來全片80%之說。所謂這是納稅人的錢，是太大的帽子，但我也可以很不愧於心的說，全劇組以及參與在《天橋上的魔術師》的所有人，沒有愧對這一分一毫。」