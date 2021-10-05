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《天橋》製作人認「部分特效發包大陸」　長文揭製作內幕

▲《天橋上的魔術師》特效掀爭議。（圖／公視、myVideo提供）
▲《天橋上的魔術師》特效掀爭議。（圖／公視、myVideo提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-05 12:54:49

以80年代中華商場為故事背景的《天橋上的魔術師》，在第56屆金鐘獎抱走最佳戲劇節目等6大獎，評審之一林家齊在臉書上指出，《天橋上的魔術師》80%的特效鏡頭由北京諾華視創公司完成，對此，製作人劉蔚然回應爭議，坦承部分製作發包給大陸。

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▲《天橋上的魔術師》奪下本屆金鐘獎「戲劇節目獎」。（圖／三立電視提供）
▲《天橋上的魔術師》奪下本屆金鐘獎「戲劇節目獎」。（圖／三立電視提供）
製作人劉蔚然表示，「我們在最初的徵選提案上，提出的是以韓國公司Digital Idea為主要的視效公司，美國公司Pixomondo和台灣公司賞霖為輔，過程中，我們從Digital Idea換成了4th Creative，因為劇本的調整和修改沒能和Pixoondo合作，最終又加入了一直支持我們的台灣公司台北影業和轅年視覺創意。」

▲《天橋上的魔術師》魔幻重現了80年代的生活氛圍與中華商場的獨特記憶。(圖片提供/公視、myVideo)
▲《天橋上的魔術師》魔幻重現了80年代的生活氛圍與中華商場的獨特記憶。（圖／公視、myVideo）
《天橋》1000多顆鏡頭，在3、4個月內以台韓合作的方式完成，劉蔚然說：「我不諱言，韓國公司的確轉發了部分製作給大陸公司，但韓國公司4th承接的部分也只有50%，由他們局部發出的佔全片9%，不知何來全片80%之說。所謂這是納稅人的錢，是太大的帽子，但我也可以很不愧於心的說，全劇組以及參與在《天橋上的魔術師》的所有人，沒有愧對這一分一毫。」
 

▲劉蔚然表示大陸特效公司完成9%鏡頭。（圖／翻攝劉蔚然臉書）
▲劉蔚然表示大陸特效公司完成9%鏡頭。（圖／翻攝劉蔚然臉書）

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