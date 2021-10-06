缺電十萬火急、傳中國悄悄放澳洲數艘運煤船卸貨

MoneyDJ新聞 2021-10-05 12:02:17 記者 郭妍希 報導
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中國因為煤炭供應短缺、國家祭出「能耗雙控」政策，導致全國爆發限電危機，不少工廠遭勒令停擺。最新消息顯示，中國悄悄鬆綁禁令，允許少量澳洲煤炭進口。
英國金融時報4日報導，航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨物分析師Nick Ristic表示，一年前北京對澳洲煤碳下達禁令後就一直滯留在中國港外的數艘澳洲貨船，9月終於靠港，而根據觀察，這些船舶的吃水深度都有改變，暗示船上的煤炭已卸貨，估計應有450,000公噸。能源研究機構Kpler也說，9月共有5艘在港外等待的澳洲貨船，卸下383,000公噸的燃料用煤(thermal coal)。
報導稱，這些被卸下的煤炭，雖可能轉賣至其他國家，但交易人士認為不太可能，因為中國當局暗示這些煤炭皆可清關。去(2020)年市場傳出，北京當局要求國企及鋼廠立刻停止進口，藉此打擊澳洲年出口額多達550億澳元的煤炭業。2020年澳洲總計對中國出口3,500萬噸的燃料煤(低於2019年的5,000萬噸)，但據能源顧問公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie Ltd.)資料，2020年11月過後澳洲煤炭對中出口「幾乎降至零」。
此後，中國各地便一再面臨限電問題，部分地區的工廠一週甚至只能運作兩天，威脅經濟成長及全球供應鏈。然而，市調機構IHS Markit大中華電力及可再生能源研究部主管Lara Dong認為，這雖是中方政策開始鬆綁的訊號，但整體方針不太可能出現太大轉變。
中國缺電問題因為煤炭供應短缺、國內外煤價高漲而益發惡化。鄭州商品交易所最活躍的煤炭合約，上週四(9月30日)飆升至每噸1,393.60元人民幣(216美元)，接近歷史新高紀錄，過去一個月狂漲近75%。
陸限電危機10月底才解？太陽能矽材飆
日經亞洲評論9月30日報導，日本貿易振興機構(Japan External Trade Organization, JETRO)的Rintaro Tanaka預測，中國的限電危機將延續到10月底左右、甚至11月初。其他人更悲觀。J.P. Morgan Asset Management全球市場策略師Chaoping Zhu表示，中國的限電問題很可能會延續到今年底，主因地方政府必須設法達成減排目標。
南華早報30日報導，全中國31個省分中，至少20省必須限電以達成當局設定的年度減排目標。除此之外，煤炭價格過去一個月飆漲40% (從8月中旬的每噸780元人民幣一路攀升至1,100元)，也衝擊按規定不得調升費率的發電廠。
值得注意的是，雲南省政府的限電禁令，將導致太陽能面板關鍵材料——工業用級矽的產量，在今年最後四個月驟減90%。Daiwa Capital Markets公共事業及可再生能源研究部主管Dennis Ip表示，這項行動已導致矽的報價跳增24%。
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資料來源-MoneyDJ理財網