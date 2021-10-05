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失智症患者屬於新冠肺炎高感染風險族群，一旦不慎染疫，死亡率為一般人的兩倍。臺安醫院神經內科醫師黃祐賢解釋，主要因營養狀況不佳所埋下染疫後死亡的危險因子；事實上，根據美國洛許大學醫學中心015年發表結合地中海飲食和得舒飲食的「麥得」(MIND)飲食，若能多攝取蔬菜、莓果、堅果、使用橄欖油、少吃紅肉、多吃魚類等，能有效降低罹患失智症或神經性退化等認知功能疾病。
「我的餐盤」搭配麥得飲食原則 吃得健康又營養
不過究竟防疫在家該如何吃得健康又營養呢？民眾不妨參考臺北市松山區健康服務中心與臺安醫院、三軍總醫院松山分院共同推行的10道簡易的健腦料理食譜。臺安醫院營養師蔡曉蓉表示，這10道菜是依照衛生福利部國民健康署推廣「我的餐盤」六大類食物，並搭配麥得飲食原則所設計，教導民眾如何挑選全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果種子等食材及烹煮方式所做出的健腦食譜。
防疫在家營養不能少 失智症患者更需補足營養
隨著高齡人口增加，失智症盛行率逐漸提升，尤其面對疫情當前，更不能掉以輕心。臺北市松山區健康服務中心主任林莉玲指出，透過10道簡易的健腦料理食譜，可望幫助民眾防疫在家也能輕鬆煮，在疫情期間吃得健康、吃得頭好壯壯，也能為失智症患者補充足夠營養。
資料來源：健康醫療網 防疫在家也要健康吃 簡易健腦食譜跟著做
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