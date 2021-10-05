COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

失意廚師泣訴小烏龜　警「搏感情」開導解危機

▲失意廚師在日月湖畔對著小烏龜泣訴，巡佐陳伸興上前「搏感情」開導預防一場憾事（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲失意廚師在日月湖畔對著小烏龜泣訴，巡佐陳伸興上前「搏感情」開導預防一場憾事（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-10-05 14:54:51

臺中市一名32歲的夏姓廚師因心情低落，103日深夜獨自在台中公園湖畔傷心哭泣，為臺中市警二分局公園派出所巡佐陳伸興巡邏經過時發現，立即上前關懷，由於擔心發生意外，設法將夏男勸離湖邊，並邀請他前往派出所內休息，一番開導後他總算破涕為笑，及時預防憾事發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中公園湖的日月湖已多次發生失意人尋短，因此警方特別留意關心神情低落、徘徊湖畔的民眾；公園所巡佐陳伸興3日深夜?巡時，遠遠看見湖心亭岸邊有人影，直覺有異上前詢問，可能是感受到員警真心關懷，一句「你還好吧？」讓夏男一度哽咽語塞，許久才平復下來，向員警吐露心聲，他說自己是名廚師，最近在職場受挫遭上司責備，再加上生活中各種糟心事接踵而來，讓他心情沮喪，而身邊又沒有家人朋友可以聽他訴苦，才想說下班後前往台中公園散心，正巧看到湖邊有幾隻可愛的小烏龜駐足，想著或許可以將心中的委屈與小烏龜分享，便坐在湖邊與烏龜談心，未料說著說著便悲從中來，眼淚止不住地流。


陳巡佐先將其勸離岸邊，並以自身經驗開導夏男，要他「別灰心，工作就是這樣起起落落，各行各業都有甘苦談」，勸導勿想不開，並邀請他到派出所稍事休息平復心情，陳巡佐及所內同事熱情招呼，夏男這才漸漸敞開心胸感謝警方協助，表示自己不會做傻事，會勇敢面對困境挑戰。


分局長陳家銘肯定員警發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的專業與用心，並呼籲自己或親友若有情緒低落情形或疑似憂鬱傾向，應儘快至相關醫療機構或善用社會資源求助。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀