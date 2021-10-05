失意廚師泣訴小烏龜　警「搏感情」開導解危機

臺中市一名 32 歲的夏姓廚師因心情低落， 10 月 3 日深夜獨自在台中公園湖畔傷心哭泣，為臺中市警二分局公園派出所巡佐陳伸興巡邏經過時發現，立即上前關懷，由於擔心發生意外，設法將夏男勸離湖邊，並邀請他前往派出所內休息，一番開導後他總算破涕為笑，及時預防憾事發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中公園湖的日月湖已多次發生失意人尋短，因此警方特別留意關心神情低落、徘徊湖畔的民眾；公園所巡佐陳伸興 3 日深夜 ? 巡時，遠遠看見湖心亭岸邊有人影，直覺有異上前詢問，可能是感受到員警真心關懷，一句「你還好吧？」讓夏男一度哽咽語塞，許久才平復下來，向員警吐露心聲，他說自己是名廚師，最近在職場受挫遭上司責備，再加上生活中各種糟心事接踵而來，讓他心情沮喪，而身邊又沒有家人朋友可以聽他訴苦，才想說下班後前往台中公園散心，正巧看到湖邊有幾隻可愛的小烏龜駐足，想著或許可以將心中的委屈與小烏龜分享，便坐在湖邊與烏龜談心，未料說著說著便悲從中來，眼淚止不住地流。

陳巡佐先將其勸離岸邊，並以自身經驗開導夏男，要他「別灰心，工作就是這樣起起落落，各行各業都有甘苦談」，勸導勿想不開，並邀請他到派出所稍事休息平復心情，陳巡佐及所內同事熱情招呼，夏男這才漸漸敞開心胸感謝警方協助，表示自己不會做傻事，會勇敢面對困境挑戰。