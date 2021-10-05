潛水結合水下考古　播種水下文資保存種子

潛水教育結合水下考古工作！樹德科大休運系「潛水教育與水下文化資產工作坊」於日前舉辦，二天計20名大專校院學生報名參與，課程內容導入陸地水下模擬規劃、水下工具使用、實際場域調查等實作模式。系上專任教師林秉毅更提出潛水教育與水下文化資產工作坊的構想，滿足學生對水域專業的需求。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-05 13:39:01
系主任許龍池表示，樹德科大休運系場館即設有一座室內專業潛水訓練池，加上一批愛好水域運動的學生，因此將潛水教育與水下文化資產工作坊結合。許龍池說，本次工作坊的授課教師群皆為水下文化資產翹楚，例如具有潛水經驗與水下文化資產教育等經驗豐富的溫卓謀教授、臺灣水下考古隊長黃漢彰與隊員吳柏村帶著學員由水下文化資產潛水調查及作業程序起頭，分享台灣的水下遺跡、分布類型及打撈故事等，學員都相當驚訝於台灣豐富的水下文化資產。
承辦的專任教師林秉毅分享自己曾參與類似研習會，深感潛水人員與水下考古的結合很不可思議，且對學生未來就業機會有很大加分效果，尤其校內設有潛水訓練池是課程實作重要場地，更讓工作坊相輔相乘。
通識學院院長曾宗德進一步表示，自從2001年聯合國教科文組織公布《水下文化資產保護公約》，台灣亦在2015年12月頒布實施《水下文化資產保存法》，足見水下文化資產保護已成為顯學，而與水下文化考古調查最為直接契合的就是專業的潛水人員，期待本次參與學員未來都能成為水下文化資產保存的先鋒部隊。