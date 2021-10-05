火熱開跑！《跑跑卡丁車 RUSH+》公開例行賽資訊
由Nexon Taiwan主辦，中華民國電子競技運動協會（CTESA）指導的第一屆《跑跑卡丁車 RUSH+》KCL例行賽即將於10月6日至11月18日盛大舉行，今（4）日正式公布賽事資訊，最火熱的手機遊戲競速校園賽事即將開跑！
記者顏大惟/綜合報導
2021-10-05 14:00:00
《跑跑卡丁車 RUSH+》賽車競技持續延燒，各大校園好手於秋季公開賽中齊聚一堂，本次賽事正式啟用BP模式，並採用組隊競速BO7單淘汰賽制，讓校園賽事的強度更高，而在歷經BO7單淘汰競速賽的一番廝殺後，脫穎而出的2支菁英校園隊伍：國立成功大學的「成功大學店」和國立勤益科技大學的「勤益Yee工隊」，將與來自春季賽的六支隊伍：樹德雄鷹、NTUT實屬牛逼、醒吾行不行、中原seed、NUK_Fight.、東華騰甲鴿蝦菜合流，進入秋季例行賽。
在秋季例行賽中，將會進行積分賽制共有三種不同項目：組隊競速賽、組隊道具賽、個人競速單挑例行賽賽事賽道的選擇方式，為首張賽道為官方指定，從第二張賽道開始至比賽結束，皆為前一張賽道拿下勝利的一方擁有選圖權，賽道僅能選擇前面比賽中尚未使用過的，這樣的賽制肯定能讓《跑跑卡丁車 RUSH+》KCL例行賽更加火熱。
《跑跑卡丁車 RUSH+》KCL例行賽邀請Multy莫提、SpaceQ 擔任主播，村村、魯夫兩位前知名選手擔任賽評，全新的賽事制度與最專業的主播賽評肯定能帶給觀眾更多精彩的電競賽事。
「跑跑卡丁車RUSH+」是款可以在手機上輕鬆遊玩的競速類型遊戲，玩家可透過簡單的觸控操作完成動態感的飄移，並具備媲美3D卡通的可愛畫面與完成度極高的遊戲模式。更多關於「跑跑卡丁車RUSH+」的詳細資訊可透過官方網站或官方粉絲團確認。