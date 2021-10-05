高雄防疫新制 即日放寬餐飲免隔板KTV等場所口罩仍要戴
高雄市疫情連續52天+0，高市府今(5)日正式公布鬆綁後的防疫規定，包括外出用餐不限制使用隔板，放寬「取菜限制」等，至於各界最關心的就是休閒娛樂場所是否能營業，高雄市政府表示，依照中央規定「有條件開放」，但營業前必須要申請復業，市長陳其邁也再次提醒，外出務必全程佩戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，為了避免疫情再次延燒，目前高雄市還是外出時維持口罩「戴好戴滿」。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-05 16:41:13
隨著新冠肺炎本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，5日開始放寬部份休閒娛樂場所；高市府衛生局依據（4）日中央流行疫情指揮中心二級警戒宣布放寬相關防疫規定，至於，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院則依照經濟部指引仍維持關閉。
首先在餐飲業防疫管理措施方面，於餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，但在宴席之中建議仍應避免離桌敬茶(酒)；此外，放寬桌菜及自助餐取菜限制，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，避免接觸性感染。
在休閒娛樂場所方面，包括電子遊戲場、MTV、KTV、桌遊、麻將休閒館等營業場所，向地方政府申請通過後可恢復營業，但必須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天。儘管疫情逐步趨緩，防疫規定也逐漸鬆綁。
戶外戴口罩規定，外出時仍應全程佩戴口罩，但即日起有2狀況於戶外可免戴罩，包括農林漁牧工作者於空曠處工作、山林海濱活動，不過若有人潮距離或與他人共同工作、活動等，無法保持社交距離場合，仍應戴上口罩。
※【NOWnews 今日新聞
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