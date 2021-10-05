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拚經濟催落去　高雄券超前部署完成配送

▲高雄銀行超前部署，提前完成高雄券配送至各戶政事務所，今（5）日就可領取。（圖／高市府經發局提供）
▲高雄銀行超前部署，提前完成高雄券配送至各戶政事務所，今（5）日就可領取。（圖／高市府經發局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-10-05 16:20:22

振興之戰倒數三天，業者紛紛摩拳擦掌準備迎接錢潮！高雄銀行更超前部署，於昨（4）日便提前完成高雄券配送至各戶政事務所，預計全市2萬家以上的合作業者今（5）日上午8時起就能提前到戶政事務所或是透過配送等方式領取，讓民眾在10月8日開始使用五倍券時，就能無時差領到高雄券，更搭上國慶連假及高雄國慶焰火熱潮，期望能最大化振興效益。

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▲董瑞斌表示高雄券除了票面上印著世界球后戴資穎外，還有一張50元的小面額發行。（圖／高市府經發局提供）
▲董瑞斌表示高雄券除了票面上印著世界球后戴資穎外，還有一張50元的小面額發行。（圖／高市府經發局提供）
高雄銀行董事長董瑞斌表示，高雄銀行接受高雄市政府委託，擔任五倍券及高雄券兌領銀行，為了讓所有的消費者在第一天就能領到高雄券，所以特別提早配送高雄券，不論是餐飲、旅宿、夜市商圈或百貨業者，都能在活動正式開跑前拿到高雄券，希望能藉此吸引高雄在地居民及外地遊客來高雄消費，振興高雄市的經濟。

▲高雄券發放對接期程。（圖／高市府經發局提供）
▲高雄券發放對接期程。（圖／高市府經發局提供）
董瑞斌指出，高雄券的特別之處除了票面上印著世界球后戴資穎外，還有一張50元的小面額發行，目的就是為了精準振興，因為在這波疫情中受害最大的就是我們日常周遭的小型店家，所以小面額的高雄券方便大家在小型店家使用，只要來高雄消費，不只能幫助在地業者，民眾也能優惠拿滿滿。

▲餐飲業高雄券領取流程。（圖／高市府經發局提供）
▲餐飲業高雄券領取流程。（圖／高市府經發局提供）
經發局說明，原規劃一般店家一次領取高雄券2,000元，經過多場與業者對接說明會，為回應業者實際需求，經增加印量並調整不同業者配送數量，將首次領取金額倍增至4,000元。至於營業額較高的熱門店家，若要一次領取4,000元以上高雄券，可至餐飲業者高雄券預約平台登記，並檢附401報表（109年7月迄今任一月份），並依月營業額審核給予可預領超過基本金額的高雄券額度，只要經查核通過，即可憑簡訊至營業登記所在戶政機關或高雄銀行分行領取。

高雄市政府為協助在地業者搶攻振興五倍券商機，推出高雄開就賺活動，除了加碼高雄券以外，更推出商圈夜市券加倍換，以及日月抽等加碼，只要來高雄開振興券就現賺高雄券，更有機會能抽中特斯拉、PS5、iPhone 13等超級大獎。紙本、數位都能參加，主打便利性，現買、現換、現賺，有望為高雄帶來後疫情時期的第一波經濟高峰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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