拚經濟催落去　高雄券超前部署完成配送

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董瑞斌指出，高雄券的特別之處除了票面上印著世界球后戴資穎外，還有一張50元的小面額發行，目的就是為了精準振興，因為在這波疫情中受害最大的就是我們日常周遭的小型店家，所以小面額的高雄券方便大家在小型店家使用，只要來高雄消費，不只能幫助在地業者，民眾也能優惠拿滿滿。
經發局說明，原規劃一般店家一次領取高雄券2,000元，經過多場與業者對接說明會，為回應業者實際需求，經增加印量並調整不同業者配送數量，將首次領取金額倍增至4,000元。至於營業額較高的熱門店家，若要一次領取4,000元以上高雄券，可至餐飲業者高雄券預約平台登記，並檢附401報表（109年7月迄今任一月份），並依月營業額審核給予可預領超過基本金額的高雄券額度，只要經查核通過，即可憑簡訊至營業登記所在戶政機關或高雄銀行分行領取。
高雄市政府為協助在地業者搶攻振興五倍券商機，推出高雄開就賺活動，除了加碼高雄券以外，更推出商圈夜市券加倍換，以及日月抽等加碼，只要來高雄開振興券就現賺高雄券，更有機會能抽中特斯拉、PS5、iPhone 13等超級大獎。紙本、數位都能參加，主打便利性，現買、現換、現賺，有望為高雄帶來後疫情時期的第一波經濟高峰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。