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BNT疫苗校園開打！副作用、注意事項｜BNT接種前後須知懶人包！

BNT疫苗校園開打！副作用、注意事項｜BNT接種前後須知懶人包！
BNT疫苗校園開打！副作用、注意事項｜BNT接種前後須知懶人包！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-10-05 14:30:43

作者  :張安華  院長

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日前新北市三峽恩主公醫院社區接種站爆出全國首例沒有稀釋疫苗原液就予以施打的事件，共25人施打未經稀釋的BNT疫苗原液，引起全國人民譁然。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，有人曾以「像被車撞一般」形容打過莫德納疫苗的感覺，這次這次打了高濃度的BNT疫苗，恐怕「像被飛機或火車撞」。

 

雖說每個人接種後的反應不一，但接種BNT會產生哪些副作用，你清楚嗎？家中有孩子近期要接種BNT的家長更需注意，年輕族群接種莫德納、BNT等疫苗後較容易引發心肌炎，你知道出現哪些嚴重情況，需要盡速就醫嗎？本篇BNT接種懶人包讓你一次全都懂。

接種BNT疫苗前，請注意這5件事！

  1. 充分了解BNT的相關效益和副作用後，再簽署同意書。
  2. 確認自己接種前，沒有身體不適或前文提到的不適合施打狀況。
  3. 接種前一晚不熬夜，保持至少8小時的睡眠。
  4. 接種時穿著寬鬆短袖，方便施打作業。（施打前記得吃飯別空腹，並多喝水）
  5. 務必攜帶健保卡，若施打BNT第二劑還需攜帶「 COVID-19疫苗接種紀錄卡」。

BNT副作用症狀一覽表

根據台大家醫部所整理的《COVID-19疫苗，知識就是力量》文件指出，美國CDC VAERS系統890萬12-17歲青少年注射BNT疫苗後，常見的副作用有：

 

  • 頭暈（發生率20.1%）
  • 昏厥（發生率13.3%）
  • 頭痛（發生率11.1%）
  • 失去意識（發生率7.5%）
  • 盜汗（發生率7.4%）
 

而衛生福利部疾病管制署的資料提到，根據疫苗第三期臨床試驗結果，在施打後7天內BNT副作用症狀和頻率如下：

 

常見BNT副作用

12-15歲青少年

16歲以上青少年及成人

注射部位疼痛

90.5%

84.1%

疲倦

77.5%

62.9%

頭痛

75.5%

55.1%

肌肉痛

42.2%

38.3%

畏寒

49.2%

31.9%

關節痛

20.2%

23.6%

發燒（>38度）

24.3%

14.2%

 

另外除了上述常見症狀，也可能出現以下這些比較罕見的不良反應：

 

不常見（發生率小於1/100）

淋巴結腫大、過敏反應（如起疹子、搔癢）、失眠、注射部位搔癢

罕見（發生率小於1/1000）

顏面神經麻痺、過敏反應（蕁麻疹、血管性水腫）

目前尚不清楚

全身性嚴重過敏反應、心肌炎、心包膜炎



BNT副作用發燒、關節痛等症狀通常是48小時內就會明顯緩解，並且在數天內會消失，如果剛打完BNT難受，你可以嘗試以下這些方法：

  • 手臂紅腫痛：不要搓揉，可使用濕毛巾涼敷，或毛巾包覆冰塊適度冰敷（1次大概15-20分鐘）。另外，也有網友推薦使用小林退熱貼，冰冰涼涼很舒服。
  • 疲倦、發冷：多休息、多睡覺，也可視情況穿、脫衣服和調整棉被厚度。
  • 頭痛、肌肉痛、關節痛：必要時可以吃消炎止痛藥緩解，吃藥間隔時間大約在4-6小時。
  • 發燒：多喝水增加代謝，必要時可吃退燒藥物、使用退熱貼或擦澡降溫。
 

BNT嚴重不良反應，如若出現請盡速就醫

美國CDC VAERS系統通報案例中，BNT昏厥有60%是女性，而嚴重不良反應則70%都是男性，兩者年齡中位數都是15歲，BNT嚴重不良反應最常見的是胸痛（56.4%），心肌炎（40.3%），其中心肌炎通報比例是4.3%，但沒有因為BNT副作用心肌炎死亡的案例。

 

另外，依據美國FDA上市後監測資料和英國公衛部資料，心肌炎及心包膜炎比較常發生在「接種BNT疫苗第二劑和40歲以下男性，尤其12-17歲青少年風險較高」，實際不良症狀可能因人而異，通常包含呼吸困難、心悸和胸痛。但經過短期追蹤，大多數個案經過治療後症狀已緩解，所以施打疫苗的好處還是大於風險。

施打BNT疫苗後，28天內出現這些情況請盡速就醫

  • 發燒38度以上超過48小時
  • 暈眩、暈厥
  • 氣喘、呼吸困難
  • 心跳加速、心悸
  • 胸悶、胸痛
  • 全身紅疹
  • 運動耐受不良（走幾步路就很喘、沒力氣爬樓梯等）
接種疫苗後，若出現以上這些嚴重副作用或是不在副作用列表中的異常症狀，請盡速就醫釐清病因，並告知醫師你接種的疫苗廠牌、日期、病史等資訊以供診斷參考。

 

若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」。

 

雖然這次事件的確是院方疏失，但是其實疫苗準備的背後有許多複雜繁瑣的流程，大家施打疫苗後，記得跟服務你的醫護人員說聲辛苦了！

 

如果你是打算混打的族群，好奇BNT疫苗混打的效果及順序，或想了解更多BNT疫苗資訊，可以看這一篇：BNT疫苗副作用、預約懶人包▸接種前請做這5件事！

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