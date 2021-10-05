BNT疫苗校園開打！副作用、注意事項｜BNT接種前後須知懶人包！

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖說每個人接種後的反應不一，但接種BNT會產生哪些副作用，你清楚嗎？家中有孩子近期要接種BNT的家長更需注意，年輕族群接種莫德納、BNT等疫苗後較容易引發心肌炎，你知道出現哪些嚴重情況，需要盡速就醫嗎？本篇BNT接種懶人包讓你一次全都懂。
接種BNT疫苗前，請注意這5件事！
- 充分了解BNT的相關效益和副作用後，再簽署同意書。
- 確認自己接種前，沒有身體不適或前文提到的不適合施打狀況。
- 接種前一晚不熬夜，保持至少8小時的睡眠。
- 接種時穿著寬鬆短袖，方便施打作業。（施打前記得吃飯別空腹，並多喝水）
- 務必攜帶健保卡，若施打BNT第二劑還需攜帶「 COVID-19疫苗接種紀錄卡」。
BNT副作用症狀一覽表根據台大家醫部所整理的《COVID-19疫苗，知識就是力量》文件指出，美國CDC VAERS系統890萬12-17歲青少年注射BNT疫苗後，常見的副作用有：
- 頭暈（發生率20.1%）
- 昏厥（發生率13.3%）
- 頭痛（發生率11.1%）
- 失去意識（發生率7.5%）
- 盜汗（發生率7.4%）
而衛生福利部疾病管制署的資料提到，根據疫苗第三期臨床試驗結果，在施打後7天內BNT副作用症狀和頻率如下：
|常見BNT副作用
|12-15歲青少年
|16歲以上青少年及成人
|注射部位疼痛
|90.5%
|84.1%
|疲倦
|77.5%
|62.9%
|頭痛
|75.5%
|55.1%
|肌肉痛
|42.2%
|38.3%
|畏寒
|49.2%
|31.9%
|關節痛
|20.2%
|23.6%
|發燒（>38度）
|24.3%
|14.2%
另外除了上述常見症狀，也可能出現以下這些比較罕見的不良反應：
|不常見（發生率小於1/100）
|淋巴結腫大、過敏反應（如起疹子、搔癢）、失眠、注射部位搔癢
|罕見（發生率小於1/1000）
|顏面神經麻痺、過敏反應（蕁麻疹、血管性水腫）
|目前尚不清楚
|全身性嚴重過敏反應、心肌炎、心包膜炎
BNT副作用發燒、關節痛等症狀通常是48小時內就會明顯緩解，並且在數天內會消失，如果剛打完BNT難受，你可以嘗試以下這些方法：
- 手臂紅腫痛：不要搓揉，可使用濕毛巾涼敷，或毛巾包覆冰塊適度冰敷（1次大概15-20分鐘）。另外，也有網友推薦使用小林退熱貼，冰冰涼涼很舒服。
- 疲倦、發冷：多休息、多睡覺，也可視情況穿、脫衣服和調整棉被厚度。
- 頭痛、肌肉痛、關節痛：必要時可以吃消炎止痛藥緩解，吃藥間隔時間大約在4-6小時。
- 發燒：多喝水增加代謝，必要時可吃退燒藥物、使用退熱貼或擦澡降溫。
BNT嚴重不良反應，如若出現請盡速就醫美國CDC VAERS系統通報案例中，BNT昏厥有60%是女性，而嚴重不良反應則70%都是男性，兩者年齡中位數都是15歲，BNT嚴重不良反應最常見的是胸痛（56.4%），心肌炎（40.3%），其中心肌炎通報比例是4.3%，但沒有因為BNT副作用心肌炎死亡的案例。
另外，依據美國FDA上市後監測資料和英國公衛部資料，心肌炎及心包膜炎比較常發生在「接種BNT疫苗第二劑和40歲以下男性，尤其12-17歲青少年風險較高」，實際不良症狀可能因人而異，通常包含呼吸困難、心悸和胸痛。但經過短期追蹤，大多數個案經過治療後症狀已緩解，所以施打疫苗的好處還是大於風險。
施打BNT疫苗後，28天內出現這些情況請盡速就醫
- 發燒38度以上超過48小時
- 暈眩、暈厥
- 氣喘、呼吸困難
- 心跳加速、心悸
- 胸悶、胸痛
- 全身紅疹
- 運動耐受不良（走幾步路就很喘、沒力氣爬樓梯等）
若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」。
雖然這次事件的確是院方疏失，但是其實疫苗準備的背後有許多複雜繁瑣的流程，大家施打疫苗後，記得跟服務你的醫護人員說聲辛苦了！
如果你是打算混打的族群，好奇BNT疫苗混打的效果及順序，或想了解更多BNT疫苗資訊，可以看這一篇：BNT疫苗副作用、預約懶人包▸接種前請做這5件事！