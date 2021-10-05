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「跨世代共學」活動揮別以往單向式的「學生衛教宣導」或「家長講座」，將工作坊現場變成親子間練習「談性說愛」的起點，在36場，近1,200位親師生參與下，高達95%參與者認為有助於提升在家討論「性」相關話題的意願，其中83％認為自己提升了性健康相關認知，98.3％認為自己提升在家庭場域討論性健康的意願，94.1％認為自己認識了更多關於性健康的資源。
兒少性健康問題未處理好 恐影響層面廣
事實上，根據衛福部國民健康署107年「國中學生健康行為調查報告」結果，第一次接觸色情媒體的年齡分布，12至13歲占17.7%為最高，但兒童福利聯盟文教基金會105年「台灣兒童性教育知識調查報告」指出，高達67.6%家庭從未討論過「性行為」議題。臺北市政府衛生局黃世傑局長指出，兒少的性健康問題影響的不僅是該年齡層的身心健康層面，更可能影響成年後對婚姻及家庭等健康親密關係的觀念及價值，甚至將來的婚育行為。
8家醫療院所設青少年親善門診 提供隱私諮詢服務
此外，北市衛生局也致力整合友善的青少年就醫環境與認證體系，目前有8家醫療院所設有友善且隱密的青少年親善門診，提供青少年人際交往、生育保健、情緒管理及自殺防治等議題的諮詢服務。黃世傑局長強調，透過跨世代共學活動，針對不同年齡層設計不同內容，並結合衛生福利部國民健康署「青少年好漾館」網站資源舉辦，藉由趣味遊戲等活動方式，提高參與親子學習效果，讓親子之間用正確的方式自在談「性」。
資料來源：健康醫療網 與孩子談性不尷尬 北市衛生局推跨世代共學
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