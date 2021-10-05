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《傳說對決》ACS校園聯賽冬季賽10月6日開賽

▲《Garena傳說對決》ACS校園聯賽例行賽將於10月06日正式開賽
▲《Garena傳說對決》ACS校園聯賽例行賽將於10月06日正式開賽

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-05 14:36:37｜2021-10-05 14:48:15

《Garena 傳說對決》ACS校園聯賽（Arena of Valor Campus Series，簡稱 ACS）即將於 10 月 6 日正式開賽，新一輪的八支頂尖校隊將在這個舞台上爭奪校園之間的最高榮譽。本屆 ACS 校園聯賽以「Awake！校園覺醒！」為號召，期許選手能在傳說賽場上，盡情追逐屬於自己的青春電競夢想。

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本屆 ACS 校園聯賽冬季升降賽，吸引超過近 2000 間學校踴躍報名「2021 S2 校園傳說」（傳說對決校際盃），分別由萬能科大、遠東科大、能仁家商、中國科大獲得了挑戰ACS升降賽的資格，經過BO5的激戰後，最終由萬能科大成功擊敗幼華戰龍的選手贏得 ACS 冬季賽的參賽資格，而內湖高工、稻江哈士奇以及青年勇士則成功守住參賽資格，加上原本夏季賽前四名隊伍：立志猩勢力、黎明企鵝、莊敬猛虎以及中山靈犬，「2021 ACS 冬季賽」8校參賽名單正式出爐，所有校園隊伍將會於6日正式開賽。

▲Garena傳說對決2021 ACS 校園聯賽冬季賽參賽隊伍總覽
▲Garena傳說對決2021 ACS 校園聯賽冬季賽參賽隊伍總覽
Garena表示，ACS 校園聯賽在經過一年的培養，已經有 8 位優秀的校園聯賽選手（HKA Bala、BRO K、BRO TLIN、BRO Zirui、BRO HanGi、FW Weizhe、FW Yue、ONE NK）成功加入了過HKA、BRO、FW、ONE 等知名職業電競戰隊。在未來，Garena 也將繼續秉持初衷，不斷優化並提升ACS校園聯賽的競賽環境以及水平，透過教育部體育署與中華民國電子競技協會（CTESA）共同指導，以及羅技（Logitech）、電競品牌 ROG 玩家共和國的贊助支持，為校園電子競技打造更好的電競環境。

▲《Garena傳說對決》8名《Garena傳說對決》ACS 校園聯賽選手成功進軍 GCS 職業聯賽舞台
▲《Garena傳說對決》8名《Garena傳說對決》ACS 校園聯賽選手成功進軍 GCS 職業聯賽舞台
另一方面，ACS 也秉持著公平競爭與團隊共戰的核心精神， 透過不斷升級競賽平台，讓優秀的電競選手可在 ACS 大展身手。另一面，本屆 ACS 也配合防疫需求進一步以專業規格打造遠端賽事，所有參賽選手皆需全程直播分享遊戲畫面供裁判遠端監看，現場比賽環境更架設攝影鏡頭與麥克風，讓遠端的線上競賽也能像線下賽事一樣，隨時有專業裁判掌握選手的現場比賽狀況並給予協助，也進一步確保遠端比賽環境的公平性。

賽制說明：

  • 分為例行賽、季後賽、四強至總決賽，共三個階段
  • 例行賽將進行BO3雙循環
  • 例行賽第一名以及第二名的隊伍將會直接晉級至四強至總決賽
  • 例行賽第七名以及第八名的隊伍將會直接進入明年的夏季升降賽
  • 季後賽由例行賽第三名至第六的隊伍進行BO5雙敗淘汰賽，最終取兩支隊伍晉級四強至總決賽
  • 四強至總決賽將進行BO7-巔峰對決單敗淘汰賽來決定出ACS冬季賽總冠軍
賽程介紹：

  • 例行賽將於10月6日至11月4日進行
  • 季後賽將於11月10日至11月12日進行
  • 四強至總冠軍賽將於11月19至11月21日進行
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