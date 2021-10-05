《傳說對決》ACS校園聯賽冬季賽10月6日開賽

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Garena表示，ACS 校園聯賽在經過一年的培養，已經有 8 位優秀的校園聯賽選手（HKA Bala、BRO K、BRO TLIN、BRO Zirui、BRO HanGi、FW Weizhe、FW Yue、ONE NK）成功加入了過HKA、BRO、FW、ONE 等知名職業電競戰隊。在未來，Garena 也將繼續秉持初衷，不斷優化並提升ACS校園聯賽的競賽環境以及水平，透過教育部體育署與中華民國電子競技協會（CTESA）共同指導，以及羅技（Logitech）、電競品牌 ROG 玩家共和國的贊助支持，為校園電子競技打造更好的電競環境。
另一方面，ACS 也秉持著公平競爭與團隊共戰的核心精神， 透過不斷升級競賽平台，讓優秀的電競選手可在 ACS 大展身手。另一面，本屆 ACS 也配合防疫需求進一步以專業規格打造遠端賽事，所有參賽選手皆需全程直播分享遊戲畫面供裁判遠端監看，現場比賽環境更架設攝影鏡頭與麥克風，讓遠端的線上競賽也能像線下賽事一樣，隨時有專業裁判掌握選手的現場比賽狀況並給予協助，也進一步確保遠端比賽環境的公平性。
賽制說明：
- 分為例行賽、季後賽、四強至總決賽，共三個階段
- 例行賽將進行BO3雙循環
- 例行賽第一名以及第二名的隊伍將會直接晉級至四強至總決賽
- 例行賽第七名以及第八名的隊伍將會直接進入明年的夏季升降賽
- 季後賽由例行賽第三名至第六的隊伍進行BO5雙敗淘汰賽，最終取兩支隊伍晉級四強至總決賽
- 四強至總決賽將進行BO7-巔峰對決單敗淘汰賽來決定出ACS冬季賽總冠軍
- 例行賽將於10月6日至11月4日進行
- 季後賽將於11月10日至11月12日進行
- 四強至總冠軍賽將於11月19至11月21日進行