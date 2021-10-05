舞蹈下的故鄉情濃 新住民全國舞蹈賽首度需戴口罩上場
全國新住民舞蹈比賽將於10月底展開分區初賽，開放報名到10月15日。教育部表示，今年採高規格防疫，所有隊伍都要首度在場上戴口罩比賽，賽後也不舉行頒獎典禮。曾經參賽過的新住民對這比賽有很多的想法，對新住民而言「這不僅只是一場比賽而已」。
四方報/綜合報導
2021-10-05 15:14:46
曾參賽的基隆市安樂高中學生駱萱說，當時她的參賽舞碼「故鄉情」，是在訴說媽媽從越南遠嫁來台，念念不忘故鄉生活，故鄉是媽媽心靈的避風港，無論身在何方，這份故鄉情都存在媽媽心中。也有參賽者提到，在練習過程認識許多同樣來自異鄉的好姐妹，彼此就有如親人般的相互照顧，並想藉著比賽將家鄉舞蹈傳承給下一代。
教育部師資藝教司科長彭寶樹表示，今年比賽將採取高規格防疫措施，除了調整比賽場地動線，也要求所有隊伍都要戴口罩上場，比賽結束後公布名次，但不舉辦頒獎典禮，相關獎勵將會郵寄給得獎隊伍。彭寶樹則指出，新住民朋友其實一直很期待，就是練習那麼久了，或者說他們平常花那麼多時間，他們其實也很期待可以在舞台上展現。
教育部委託國立台灣戲曲學院舉辦新住民舞蹈比賽，賽事依隊伍人數分成兩個組別，初賽採分區進行，中區在10月31日率先登場，北區11月7日、南區11月28日。教育部表示，各區除了取前3名進決賽，評審也會擇優晉級，全區決賽將於12月11日在桃園展演中心舉行。