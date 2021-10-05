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一名58歲林女士，20多年前因身體不適赴醫院檢查，立即被診斷需進行血液透析治療，所幸非常幸運與姊姊完成器官配對，且成功完成腎臟移殖手術，但在三年前再度面臨腎臟衰竭而須血液透析的情況。林恩慈醫師解釋，血液透析病人接受腎臟移植後，器官使用並非無年限，此個案換腎後，非常注意飲食控制，也固定配合回診追蹤，因此維持20年才又再次面臨血液透析治療的階段，非常難得。
健康心態面對血液透析 同樣能有正常生活品質
林女士面對第二次的血液透析治療，起初仍不願接受，但後續卻頻繁進出醫院，平均一個月住院1至2次，直到有一次因肺積水緊急入院，醒來後的林女士終於下定決心坦然接受血液透析治療。林恩慈醫師說明，其實血液透析並沒有想像中的那麼恐怖，約每週需要進行3次，每次4小時，只要擁有健康的心態面對療程，並配合醫囑，同樣能保有正常且高品質的生活。
避免重口味多喝水 遠離腎臟病找上門
預防勝於治療，平時除了避免常食用重度調味的食品，也應隨時補充水分，幫助身體排除不好的毒物。林恩慈醫師提醒，腎臟疾病早期沒有任何明顯症狀，一旦出現時往往都已邁入晚期，因此又被稱為腎臟疾病，唯有定期檢查，早期發現並早期接受治療，遵循醫囑，才能保持健康，擁有腎利人生。
資料來源：健康醫療網 腎臟移植後再面臨血液透析 博愛醫陪伴病患度過難關
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