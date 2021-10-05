中職／「R&B 小天后」Julia 吳卓源9日為富邦開球
隨著音樂前奏響起，悍將年度最盛大的音樂主題日也將於10/9(六)-10(日)登場，連續四年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年邀請家人們一起跨越語言的界線跟著音樂去旅行，10/9(六) 「R&B 小天后」Julia 吳卓源與其神秘嘉賓將首次一起來到新莊棒球場，共同在賽前為悍將開出精彩好球，賽後登上環形舞台獻唱，最超值的悍將限定組合要帶給大家一個超Chill的夜晚！
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-05 15:30:42
新生代R&B小天后Julia吳卓源在澳洲長大，音樂創作的獨特性與曲風多元，在今年推出全新專輯《2622》也象徵她從未遺忘一路走來烙印下的痕跡與累積時日的養份。個人的演唱魅力與創作實力，持續在華語樂壇上獲得好評與關注。
「用最Chill的態度做最認真的決定！」私下很Chill、很Free的Julia總是對新鮮事物充滿好奇心也勇於嘗試，隻身來台發展音樂事業，也陸續與不同音樂人攜手合作，挑戰各種音樂風格，嘗試了復古風、Hip-Hop 樂風和電子舞曲等，在不同領域中挑戰自我的她，不僅成功展現個人的R&B演唱實力，更證明她也能將嘻哈、電音曲風駕馭自如。
讓我們一起透過音樂與棒球，跨越語言的界線享受10/9(六)-10(日)「富邦證券G!POP流行音樂節」的球場時光！10/9(六)賽後跟著「金曲歌王」羅時豐、「R&B小天后」Julia吳卓源一起Chill，10/10(日) 享受「核彈級新人」ØZI、「排灣普通女神」阿爆帶來的震撼演出