另類紮根地方　民眾黨中彰投主委合體扶棺助善終

民眾黨積極佈局地方選舉，為紮根基層，讓人眼睛一亮的各種服務相繼出爐。上任不久的中彰投三縣市主委今合體，在彰化市殯儀館為弱勢者扶棺、當禮生，以全套服務暖送亡者最後一程。

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民眾黨 9 月 21 日成立南投縣黨部，由留英教育博士簡千翔擔任主委，彰化縣黨部主委由縣議員張雪如接任，縣黨部將於年底前正式開張；至於台中市黨部，目前由張仲翹代理主委。

已連任五屆彰化縣議員的張雪如，除了第三任為國民黨籍，其他四任以無黨身份參選，被視為民眾黨在中部的「最強母雞」。



張雪如以扶助弱勢在地方打下高知名度，日前成立社福團體「快樂天堂社會福利基金會」，以「孤寡清貧善終計畫」無償為弱勢亡者善終。

五年級生的她，今（5日）上午帶著簡千翔、張仲翹兩位七年級生「撩下去」，在彰化殯儀館創下政治人物集體為弱勢者扶棺的先例。

亡者為彰化縣員林市獨居葉姓男子，是基金會成立以來第一個善終計畫的對象，他久病纏身癌症過世，享壽 70 歲，親屬無力安葬，由台中市太平道濟宮捐出善款協助。告別式循上香、獻花、獻果等習俗，張雪如指導簡千翔與張仲翹擔任禮生，服務家屬親友向往生者致上最後敬意。告別式結束後，三人與其他志工合扶棺木，一行人從助念室將棺木推向靈車，以超過 90 度的彎腰敬禮送葉男出殯，場面莊嚴。

▲民眾黨台中市黨部代理主委張仲翹、南投縣黨部主委簡千翔第一次擔任告別式禮生。 （圖／民眾黨彰化縣黨部提供，2021.10.05）

跑紅白場已是政治人物的日常，有些基層地方政治人物甚至透過深耕公祭場，建立長年難以撼動的支持基礎，從送飲水、跪拜亡者，到陪家屬守靈、親自折紙蓮花等，各種服務不一而足。至於扶棺，多半由家屬親自參與不假手他人。

簡千祥說，以前只參加過公祭，今天第一次擔任禮生、第一次扶棺，看到家屬感受到這份溫暖，讓他有滿滿的感動，未來也會持續服務更多弱勢。

張仲翹也說是全新體驗，能用愛與善陪往生者走完最後一程、離開這個世界，大家心中感受到溫暖，是很有意義的事。