林依晨懷孕冒1變化　鄭元暢揭群組對話「開放下注」

鄭元暢、柯佳嬿、導演洪子鵬今（5）日出席《無神之地不下雨》的特映會，好友林依晨上周宣布懷孕喜訊，鄭元暢說她早1個月在《惡作劇之吻》的群組報喜，「群組裡的爸爸媽媽都很開心，我沒有特別搶當乾爹，基本上群組的人關係都像家人。」林依晨還開放下注生產日期，鄭元暢說：「預產期從10月中開始，下注下到月底，生男生女都好。」並透露林依晨懷孕「只有肚子大而已」，其他狀態一樣。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-05 18:37:26
鄭元暢在《無神之地不下雨》演風之神，為此拜師雲門舞集，還和柯佳嬿學出興趣，兩人私下相約報名現代舞課程，他笑說：「我想進軍現代舞的領域，老師也說我滿有天分，只是我腿拉不開、年紀有點大。」睽違7年回歸台劇，鄭元暢看到這次角色沒有愛情線，更加想點頭接演，不過他否認已經演膩情情愛愛，只是沒有愛情線的角色讓他覺得很新鮮。
柯佳嬿覺得鄭元暢合作起來隨和、有活力，而且來去一陣風，他習慣早疏化時間20分鐘報到，收工也秒閃，導演洪子鵬爆料有一次在台東拍戲，讓鄭元暢等了6小時，對方態度敬業沒多說什麼，鄭元暢則表示，自己工作習慣守時，「等戲頂多覺得無聊，但是片場太多狀況，不能生誰的氣，我也不會不高興別人遲到。」
外表凍齡的鄭元暢，透露自己沒有保養的祕訣，他是不出門就可以不洗澡的類型，有工作才會敷臉，最近一次敷臉就是為了出席金鐘獎，明年邁入40歲，他表示：「我不擔心40歲的關卡，我喜歡不同年紀在我身上的變化，出席金鐘獎發現，現在劇種什麼類型都有，對於演員也是一件好事。」