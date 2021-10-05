等嘸疫苗被停職！補教妹問解法 過來人分享1招：一定有
全民正在接種新冠疫苗，不少人已經施打完第二劑疫苗，但也有民眾仍苦苦等待著，日前就有名民眾提到，由於自己從事補教行業，天天接觸到小朋友，卻因為還沒施打疫苗而被要求停職至今，這也讓他相當無奈表示「我是不是該換工作了？」，話題曝光後掀起不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 15:56:39
今年9月曾發生新北幼兒園Delta群聚案，當時這名女網友也因為工作為連鎖補習班老師，班主任擔心她尚未施打疫苗會有傳染危險，希望她能先停職，等打完疫苗才回來上課，而薪水部分則照給1個月。不過她因為來不及跟上造冊接種疫苗，自己也不符合數款班主任要求的疫苗資格，至今彷彿成為無業遊民感到相當無奈。「但從9月初到現在都廢在家裡，突然覺得自己很沒用也很無語，完全不知道該怎麼辦？」
此外，她也感慨「表示這個工作環境跟同事、小朋友我都很喜歡」，並不想換個工作環境，同時也將經歷分享到社群論壇《Dcard》上，向網友們求助。而文章曝光後也吸引不少討論，底下多數網友則一致建議「積極預約殘劑」是解決辦法「AZ殘劑，看看要不要每間診所都打電話問看看加油」、「遠一點的診所也可問問看殘劑，之前有約診所是打電話通知隔天的殘劑，可以提前安排行程」。
另外，也有過來人分享自身經驗，「去自己所在地的衛生局官網撈『疫苗合約醫療院所清冊』，電話一家一家打，沒可能連AZ都打不到，我幫很多家人朋友都預約到（新北、台北、桃園、台中、嘉義、高雄），趁接下來兩期都開打AZ，認真找一定有」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞
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