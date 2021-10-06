長輩有時很兇難照顧？印尼語線上課程教移工照顧知識

《四方報》報導，台灣長照體系高度仰賴外籍看護，然而礙於語言隔閡，再加上缺乏相關的資源及專業訓練，許多移工並不清楚照護時應該注意哪些事、如何應對失智者的情緒等，讓勞雇雙方都經常為之相當困擾。為提升聘僱移工家庭的照顧能力，北市推出「外籍移工失智症照顧訓練」課程，找來專家講課傳授相關照護技巧。
四方報/綜合報導
2021-10-06 01:00:00
根據統計，平均每100位臺灣人中就有3位失智者，未來的45年中，臺灣失智人口數以平均每天增加36人、每40分鐘增加1位失智者的速度成長，也讓台灣的長照需求日益增長，其中不少家庭就選擇聘僱外籍看護工協助照顧。截至110年7月底，臺北市社福類移工人數已經近4萬人，居全台之冠，但是多數移工沒有受過照顧失智長者的專業訓練，在照顧上有時較力不從心，許多移工回應「長輩情緒起伏不定，有時很兇、有時又很好」，也有移工坦言照顧長輩「不知道要注意什麼」。
臺北市勞動力重建運用處舉辦五場次「外籍移工失智症照顧訓練」課程，以「了解失智症精神行為照護」、「學習居家照護與居家活動」為主題，邀請具失智症照顧專業與經驗的護理師、社工師、物理治療師、通譯老師共同授課，傳授及示範有關失智症精神行為照護，居家照護與居家活動等知識與技巧，減少移工家庭在失智症照顧上的煩惱。
因應疫情，今年度的課程從實體改為線上舉辦，希望能吸引移工家庭，能安心投入課程，進而增進專業照顧技巧、提升照顧品質。第一場次課程將於10月14日開辦，考慮到外籍看護以印尼籍為最大宗，前4堂課都將提供專業印尼語翻譯，第五堂課則會有菲律賓語翻譯，讓移工能突破語言藩籬，同時訓練移工清楚反應與溝通照顧情況，勞雇雙方也能在課程中有效溝通。
看護
李芷涵